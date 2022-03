Daniel Radcliffe presenta Erin Darke: Harry Potter per la prima volta sul red carpet con la fidanzata Daniel Radcliffe, meglio conosciuto come Harry Potter, ha presentato la fidanzata Erin Darke su un red carpet internazionale. Si tratta della loro prima volta insieme a un evento mondano e per l’occasione sono apparsi adorabili con dei look casual.

A cura di Valeria Paglionico

Daniel Radcliffe, meglio conosciuto come l'attore che è diventato famoso nei panni di Harry Potter, è sempre stato molto geloso della sua vita privata e non sorprende che si sappia pochissimo sulle sue comuni abitudini quotidiane. Ha raggiunto il successo da ragazzino e, complici il suo carattere riservato e la scelta di non aprire un profilo social, non è quasi mai finito sui giornali di gossip. Nelle ultime ore, però, ha deciso di fare una piccola eccezione e sul red carpet di una prima newyorkese si è presentato con la fidanzata Erin Darke.

L'attore di Harry Potter alla prima con la fidanzata

Ieri sera a New York si è tenuta la prima del film The Lost City e tra gli ospiti speciali c'era anche Daniel Radcliffe, l'attore che per anni ha ricoperto i panni del maghetto Harry Potter. Si è presentato sul red carpet con la fidanzata Erin Darke, lasciando i fan non poco stupiti, visto che da sempre preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. I due avevano già debuttato a un evento mondano fianco a fianco ma nel 2014, ovvero quando si sono presentati insieme ai Tony Awards, gli Oscar del teatro. Oggi, dopo ben 10 anni di relazione, sono cresciuti ma continuano a essere innamoratissimi e adorabili.

Daniel Radcliffe in Celine

Il look di coppia di Daniel ed Erin

Quale migliore occasione di un red carpet di coppia per curare nei minimi dettagli il proprio look? È proprio quanto fatto da Daniel Radcliffe, che alla prima newyorkese ha puntato sull'eleganza del total black con giacca sportiva e pantaloni classici. A portare un tocco audace è stata la camicia firmata Celine decorata con dei leopardi bianchi. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di mocassini classici con la fibbia gold (sempre di Celine). Erin Darke ha invece preferito qualcosa di più sbarazzino e casual: ha abbinato un minidress floreale in bianco e nero a calze velate e stivaletti senza tacco. I due non sono forse adorabili insieme?