Daniele Doria da Amici a Verissimo: cosa ha indossato per la prima volta in tv dopo il talent Daniele Doria è tornato in tv a una settimana dalla vittoria di Amici. Insieme agli altri finalisti del talent, ha partecipato alla puntata domenicale di Verissimo: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 25 maggio, va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che da qualche anno a questa parte ha raddoppiato l'appuntamento nel weekend. Questa settimana a fare visita alla padrona di casa Silvia Toffanin sono stati i finalisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, quella che si è conclusa la scorsa domenica. A trionfare sul palco è stato Daniele Doria, che oggi è tornato per la prima volta in tv dopo il programma. Per l'occasione ha deciso di puntare sullo stile minimal e bicolor: ecco cosa hanno indossato lui e gli altri finalisti al suo fianco.

Il look black&white di Daniele Doria

Daniele Doria è reduce dal grande successo di Amici, il talent che la settimana scorsa si è concluso con la sua inaspettata vittoria. Sul palco di Canale 5 ha sbaragliato la concorrenza a colpi di coreografie adranaliniche e precise ma oggi è tornato in tv in una nuova veste, quella di ospite. È stato accolto da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, dove, oltre a parlare della recente esperienza, ha anche dato il meglio di lui in fatto di stile. Niente abiti e accessori griffati (come fa sui social), ha pensato bene di optare per un look minimal con pantaloni neri oversize a vita bassa perfetti per la danza e una giacca bianca crop con i tasconi sul petto. Non sono mancati gli stivaletti con suola chunky e i gioielli silver, dalla collana agli orecchini.

I finalisti di Amici a Verissimo

I look dei finalisti a Verissimo

A fare compagnia al vincitore di Amici sul palco di Verissimo sono stati gli altri finalisti, anche loro apparsi per la prima volta in tv dopo la fine del talent. Francesco è rimasto fedele al suo stile da ballerino con completo sportivo total black abbinato a canotta bianca, mentre Alessia ha abbandonato gli abiti di scena, preferendo bustier nero, blazer in tinta e una gonna corta e a pieghe a stampa check. Trigno ha puntato sull'effetto oversize con pantaloni e maglione coordinati, mentre Antonia si è trasformata in una regina dark con cargo pants a vita bassa e top con maniche a pipistrello che ha lasciato in vista l'ombelico. In quanti sognano di vederli molto più spesso in tv da questo momento in poi?

