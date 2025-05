Daniele Doria, il vincitore di Amici 2025 con la passione per le griffe: cosa indossa fuori dal palco

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Si è conclusa una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: ieri sera è andata in onda la finalissima e, dopo una serie di sfide “all’ultimo sangue”, a essersi aggiudicato la vittoria è stato Daniele Doria, che è riuscito ad avere la meglio sia sui colleghi ballerini che sui cantanti, da Alessia a Francesco, da Antonia a Trigno. Nel suo passato non ci sono esperienze televisive pregresse, basti pensare che ha compiuto 18 anni all’interno della scuola di Canale 5, ma, nonostante ciò, sul palco è apparso sempre elegante e glamour. Cosa indossa nella quotidianità? Ecco cosa ci dice il profilo social ufficiale sul suo stile.

Lo stile di Daniele Doria ad Amici

Daniele Doria ha vinto Amici grazie alla sua determinazione, alla sua dedizione e al suo talento e ora è prontissimo per buttarsi a capofitto nelle esperienze lavorative che gli verranno proposte. Cosa ha reso la sua partecipazione al programma ancora più unica? Lo stile glamour e contemporaneo che ha sfoggiato sul palco.

Daniele Doria ad Amici

Pantaloni oversize, top trasparenti, giacche di pelle borchiate, completi eleganti ma in colori vitaminici e addirittura tacchi alti: Daniele ha lasciato spesso il petto nudo per motivi scenici, rivelando bicipiti e addominali scolpiti. Non ha mai rinunciato, inoltre, al caschetto liscio e nero, tratto distintivo della sua immagine.

Daniele Doria ad Amici

Cosa indossa Daniele Doria nella vita quotidiana

Com’è Daniele Doria nella quotidianità? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo (anche se non lo aggiorna da diversi mesi). Sul suo Instagram ci sono pochissimi post ma tanto basta per capire che ama la moda e le griffe.

Daniele Doria in Diesel

Il suo marchio preferito è Diesel, del quale ha una t-shirt con il logo traforato al centro del petto e una cintura con la maxi fibbia metallica a forma di D, ma non disdegna neppure Prada, di cui ha l’iconica Bolo Tie, ovvero la cravatta con il laccio di cuoio e il triangolo logato (prezzo 420 euro).

Daniele Doria con la cravatta Prada

Canotte di cotone bianco, gilet portati senza maglietta e pantaloni di pelle: Daniele sembra essere destinato non solo a conquistare il mondo della danza ma anche quello della moda.