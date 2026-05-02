Arisa è la regina di stile del Concerto del Primo Maggio 2026: cosa ha indossato sul palco

Arisa ha condotto il Concertone del Primo Maggio a Roma insieme a Big Mama e Pierpaolo Spollon. Tra canditi look total white, maxi zeppe, cappellini da hostess e biker di pelle, ha dato prova di essere la regina di stile dell’evento.

Ieri, 1 maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, Roma ha ospitato il tradizionale Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni. Promosso da CGIL, CISL e UIL, l'evento è un appuntamento fisso per tutti coloro che vogliono celebrare la giornata combattendo per un lavoro dignitoso, con tutele e diritti uguali per tutti. Al di là degli artisti che si sono esibiti fino a serata inoltrata, dai Pinguini Tattici Nucleari a Madame, fino ad arrivare a Emma Marrone e Geolier, la grande protagonista è stata Arisa, che ha presentato lo show insieme a Big Mama e Pierpaolo Spollon. Cosa ha indossato per questa esperienza inedita?

Arisa apre il Concerto del Primo Maggio 2026 in bianco con le maxi zeppe

Ad aprire l'edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio è stata proprio Arisa che, eterea in total white, ha inaugurato lo spettacolo facendo un tributo a Lucio Dalla. Ha incantato il pubblico sulle note di Futura, distinguendosi per eleganza e stile con un candido tailleur bianca abbinato a un paio di pumps bianco con maxi zeppa e tacco altissimo (si tratta delle Gucci Angel Platform).

Arisa in total white

Poco dopo la cantante si è cambiata, optando per qualcosa di più comodo e casual ma sempre super glamour e minimal. Ha infatti abbinato una semplice canotta bianca a costine a un paio di jeans baggy a vita bassa, completando il tutto con un paio di sandali metallici col tacco e con un adorabile cappellino in stile hostess.

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Arisa col cappellino in stile hostess

I look minimal di Arisa al Primo Maggio 2026

A metà pomeriggio Arisa ha fatto il terzo cambio look all'insegna dello stile minimal: t-shirt bianca a girocollo con le spalline imbottite e pantaloni neri dal taglio a sigaretta. Per concludere lo show sulle note di Il tuo profumo, invece, è tornata ai jeans, questa volta modello palazzo, e li ha abbinati a dei comodi mocassini raso terra una maxi giacca da biker, un modello di pelle con tanto di scritte e grafiche ispirate al mondo delle motociclette.

Arisa in canotta e jeans al concerto del Primo Maggio

Per tutta la giornata ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra create con le extension, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei colori super naturali e per uno smalto in argento metallico. Insomma, con i suoi outfit minimal e glamour Arisa ha dato prova di essere un'indiscussa regina di eleganza.