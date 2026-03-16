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La trasformazione rock di Arisa è con la t-shirt vintage da poco più di 50 euro

Arisa ha messo in atto l’ennesima trasformazione di stile: questa volta è diventata un’icona rock con la t-shirt vintage da poco più di 50 euro.
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A cura di Valeria Paglionico
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Da quando Arisa ha partecipato a Sanremo 2026 con Magica Favola, ha rivelato uno stile inedito all'insegna del glamour, dell'eleganza e della sensualità. Si è ormai lasciata alle spalle gli occhialoni neri e le gonne a ruota dei tempi di Sincerità, ora è una vera e propria icona fashion capace di spaziare tra look principeschi fatti di cristalli e diamanti e completi couture dai dettagli originali. Nelle ultime ore, complice il fatto che ha un annuncio da fare il prossimo 20 marzo, ha messo in atto una nuova "trasformazione": ecco l'inedito outfit casual e rock con la t-shirt vintage (considerata il must del momento).

Arisa segue il trend delle t-shirt stampate

A poche ore dall'esibizione alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, Arisa è tornata sui social con un annuncio. Ha scritto "20/03, aggiungiamo un capitolo a questa storia, insieme", lasciando intendere che il prossimo venerdì sarà protagonista di una grande novità.

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Per farlo non ha rinunciato allo stile glamour che ormai da mesi la contraddistingue ma sembra aver detto basta alle griffe. Seguita dalla stylist Rebecca Baglini, ha mixato fashion e casual abbinando una minigonna bianca al capo must del momento, la t-shirt stampata. Ha scelto un modello vintage e oversize, a fondo grigio con la scritta "Choppers" sul petto (riferimento a una motocicletta elaborata e personalizzata), quanto costa? Viene venduta online da diversi e-commerce a poco più di 50 euro.

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La trasformazione rock di Arisa

Per completare l'outfit trendy Arisa ha scelto un paio di collant coordinati alla gonna, ovvero in un bianco candido leggermente velato. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sling-back in vernice bordeaux di Stuart Weitzman. Occhiali da sole scuri e mini in stile diva, capelli legati in un raccolto spettinato e collane a catena "multiple" per aggiungere un ulteriore tocco rock: la cantante non è mai stata così glamour e i fan non possono fare a meno di apprezzare questa ennesima trasformazione. In quanti non vedono l'ora di scoprire cosa "bolle nella sua pentola"?

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