La trasformazione rock di Arisa è con la t-shirt vintage da poco più di 50 euro

Da quando Arisa ha partecipato a Sanremo 2026 con Magica Favola, ha rivelato uno stile inedito all'insegna del glamour, dell'eleganza e della sensualità. Si è ormai lasciata alle spalle gli occhialoni neri e le gonne a ruota dei tempi di Sincerità, ora è una vera e propria icona fashion capace di spaziare tra look principeschi fatti di cristalli e diamanti e completi couture dai dettagli originali. Nelle ultime ore, complice il fatto che ha un annuncio da fare il prossimo 20 marzo, ha messo in atto una nuova "trasformazione": ecco l'inedito outfit casual e rock con la t-shirt vintage (considerata il must del momento).

Arisa segue il trend delle t-shirt stampate

A poche ore dall'esibizione alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, Arisa è tornata sui social con un annuncio. Ha scritto "20/03, aggiungiamo un capitolo a questa storia, insieme", lasciando intendere che il prossimo venerdì sarà protagonista di una grande novità.

Per farlo non ha rinunciato allo stile glamour che ormai da mesi la contraddistingue ma sembra aver detto basta alle griffe. Seguita dalla stylist Rebecca Baglini, ha mixato fashion e casual abbinando una minigonna bianca al capo must del momento, la t-shirt stampata. Ha scelto un modello vintage e oversize, a fondo grigio con la scritta "Choppers" sul petto (riferimento a una motocicletta elaborata e personalizzata), quanto costa? Viene venduta online da diversi e-commerce a poco più di 50 euro.

West Coast Choppers Hot Rod T–Shirt

La trasformazione rock di Arisa

Per completare l'outfit trendy Arisa ha scelto un paio di collant coordinati alla gonna, ovvero in un bianco candido leggermente velato. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sling-back in vernice bordeaux di Stuart Weitzman. Occhiali da sole scuri e mini in stile diva, capelli legati in un raccolto spettinato e collane a catena "multiple" per aggiungere un ulteriore tocco rock: la cantante non è mai stata così glamour e i fan non possono fare a meno di apprezzare questa ennesima trasformazione. In quanti non vedono l'ora di scoprire cosa "bolle nella sua pentola"?