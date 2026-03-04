Arisa veste ancora di bianco dopo Sanremo: i suoi tacchi scultura sono delle sfere d’oro

Arisa è tornata a vestirsi di bianco dopo Sanremo, lo ha fatto per un’esclusiva esibizione romana, in occasione della quale si è trasformata in una lady moderna. In quanto hanno notato i suoi tacchi scultura a forma di sfera gold?

Arisa ha partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo e si è classificata al quarto posto con Magica Favola. Sul palco ha incantato tutti non solo con la sua meravigliosa voce ma anche con una serie di look eterei e super glamour che l'hanno trasformata in una principessa. Il dettaglio che li accomunava? Erano tutti bianchi e luminosi in stile Frozen. Ora la cantante è tornata a esibirsi ma non ha abbandonato il total white: ecco cosa ha indossato per la performance romana.

Chi ha firmato il look bianco panna di Arisa

Nelle ultime ore Arisa è stata invitata a esibirsi a Roma per celebrare gli 80 anni del diritto di voto concesso alle donne e per l'occasione ha curato il suo stile nei minimi dettagli, trasformandosi in una lady moderna dall'animo bon-ton. Seguita dalla fidata stylist Rebecca Baglini, colei che ha curato anche il suo guardaroba sanremese, è tornata a vestirsi di bianco (anche se sui toni del panna) con un completo firmato Marni. Si tratta di un tailleur con giacca monopetto in crêpe di lana e gonna coordinata, un modello dalla linea dritta lungo fino alle caviglie. Per completare il tutto ha scelto una borsetta in tinta e un paio di occhiali da sole con montatura doppia e candida.

Arisa in Marni

I nuovi sandali di Arisa sono una scultura

A fare la differenza nel look di Arisa sono state le scarpe, ovvero un paio di adorabili sandali scultura sempre di Marni. Sono un modello open toe in satin nero plissettato, hanno il cinturino sottile alla caviglia con fibbia regolabile color oro e un originale tacco gioiello a forma di sfera, la cui particolarità sta nel fatto che ha una finitura placcata color oro.

Sandali Marni

Qual è il prezzo delle calzature? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 995 euro. Capelli legati in una coda di cavallo portata con la fila centrale, manicure bianco latte e fare da diva: Arisa è un'indiscussa icona di stile iper contemporanea.