Quanto costa la collana di diamanti che Arisa ha indossato durante la terza serata del Festival

Arisa è tornata ancora una volta al Festival di Sanremo. Dopo la vittoria con Sincerità risalente al 2009 e quella con Controvento del 2014, ora ci riprova con Magica Favola, brano entrato sempre nella top five provvisoria della puntate in cui si è esibita. Il palco dell'Ariston l'ha vista cambiare molto nel corso degli anni: se agli esordi sembrava essere uscita da un cartone animato tra maxi gonne a ruota e occhiali grossi, oggi è una vera e propria diva contemporanea. Nella serata di debutto aveva incantato tutto con un abito ricoperto di gocce di cristalli, mentre ieri ha lasciato spazio alle catene. In quanti hanno notato la collana che portava al collo?

La collana di diamanti della seconda esibizione di Arisa

Ad arricchire ulteriormente lo scintillante look sfoggiato da Arisa durante la terza serata del Festival di Sanremo sono stati i gioielli. A firmarli è stata la Maison Crivelli, che le ha "dato in prestito" alcuni pezzi di Alta Gioielleria, dai solitari che ha portato alle dita di entrambe le mani agli orecchini di preziosi brillanti. La collana, in particolare, era la più appariscente: realizzata in diamanti di diverse forme e dimensioni disposti "a y", le ha illuminato viso e collo, rendendo la sua immagine eterea. Essendo artigianale, il collier non è in vendita ma sugli e-commerce di gioielli è disponibile una variante simile (senza i tre diamanti pendenti che cadono sul décolleté). Si tratta del girocollo Fantasia di Crivelli in oro bianco e diamanti tagli brillante, goccia, smeraldo navette e ovale, il suo prezzo? 52.800 euro.

Il significato simbolico dei look di Arisa a Sanremo 2026

A curare tutti i look sanremesi di Arisa è la sua nuova stylist Rebecca Bagnini, che ha voluto trasformare in look il suo romantico brano. Grandi bianchi, essenzialità sofisticata e femminilità brillante: tutti gli abiti custom firmati Des Phemmes hanno l'obiettivo di esaltare l'identità, la naturalezza e la grazia della cantante. Il vestito della terza serata, in particolare, è uno slip dress realizzato a mano in organza di seta nude con sopra applicati 98 metri di catena metallica d'argento e catena di cristalli. Il corpo è visibile ma incorniciato, l'effetto vedo non vedo è appena accennato, cosa che rende le trasparenze super chic. Insomma, il percorso stilistico pensato per Arisa riflette la fase della vita che sta vivendo: è una donna sincera, vera e autentica che non vuole più perdere tempo dietro cose inutili.