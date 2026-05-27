Cosa ha indossato Francesca Chillemi per il battesimo della figlia Esmeralda

Lo scorso weekend è stato celebrato il battesimo di Esmeralda, la figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. Cosa ha indossato la mamma per il gran giorno?

Lo scorso gennaio Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta, ha messo al mondo la piccola Esmeralda, la bimba nata dall'amore con l'attuale compagno Eugenio Grimaldi. Inizialmente aveva tenuto "nascosta" la notizia della nascita, così da godersi la maternità bis in forma privata, poi ha cominciato ad accettare qualche ospitata televisiva, apparendo per la prima volta in pubblicosenza pancione. Solo in seguito, però, amici e parenti hanno condiviso alcune Stories dedicate alla bimba, rivelando anche il nome scelto per lei. Lo scorso weekend, inoltre, è stato celebrato il battesimo: cosa ha indossato per l'occasione l'attrice?

Il battesimo a Napoli di Esmeralda Grimaldi

Lo scorso weekend è stato davvero speciale per Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi: i due hanno celebrato il battesimo della figlia Esmeralda. La cerimonia si è tenuta a Napoli, dove risiede il papà, Executive Manager della multinazionale di famiglia, ed è stata documentata sui social con alcune foto condivise dalla mamma e dagli invitati. La location scelta era elegante, luminosa e immersa nel verde, colore a cui si sono ispirate tutte le decorazioni presenti. Tra foto di gruppo, ricchi buffet di dolci e sorrisi smagliati, la dolce famiglia ha dimostrato di essere super affiatata. A concludere la festa non poteva mancare la torta a tema decorata con fiorellini bianchi e biscotti verde brillante sui lati.

Il battesimo di Esmeralda

Il look da cerimonia di Francesca Chillemi

Cosa hanno indossato i membri della famiglia per il gran giorno di Esmeralda? Se da un lato per la bimba è stato scelto un classico abitino bianco da cerimonia, mamma Francesca ha preferito puntare tutto sul glamour con un lungo vestito satinato color ghiaccio. Si tratta di un modello dalle linee essenziali, con uno scollo morbido e drappeggiato e la gonna che cade dritta, fasciando la silhouette con delicatezza. Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di sandali col tacco total white e dei gioielli gold maxi e rigidi. Papà Eugenio, infine, ha scelto l'eleganza senza tempo di una giacca doppiopetto blu abbinata a una camicia bianca.

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