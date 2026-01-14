Perché Francesca Chillemi ha chiamato la seconda figlia Amelia Smeralda

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta, mettendo al mondo la figlia nata dall’amore con Eugenio Grimaldi. Perché ha chiamato la bimba Amelia Smeralda?

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta, ha messo al mondo la piccola Amalia Smeralda, la bimba nata dall'amore con l'attuale compagno Eugenio Grimaldi. Aveva annunciato la gravidanza nel giugno 2024, sfilando al Festival del Cinema di Benevento con un meraviglioso pancione, ma pochi mesi dopo, a causa di alcuni problemi, ha dovuto rinunciare a tutti gli impegni lavorativi. Da quel momento in poi ha vissuto la dolce attesa in forma privata, non condividendo alcuna informazione sui social. Non ha rivelato neppure il giorno di nascita della piccola, anzi, dopo che da settimane si parlava di un presunto parto, è apparsa senza pancione nella puntata speciale delle Lotteria Italia di Affari Tuoi. Per quale motivo ha scelto proprio il nome Amalia Smeralda?

L'omaggio nascosto nel nome Amelia

L'unica foto della piccola Amelia Smeralda è stata condivisa da una delle zie materne e mostra la dolce manina in primo piano. Francesca Chillemi si è limitata a ripostarla, annunciando ufficialmente di aver messo al mondo la seconda figli (sorella di Rania, nata nel 2016 dall'ex Stefano Rosso). Il nome della secondogenita non è stato scelto a caso: Amalia è un riferimento alla famiglia Grimaldi del neo-papà Eugenio. Amelia Lauro, sorella di Achille, sposò Giovanni Grimaldi e fu proprio lei ad avvicinare i figli al mare grazie al sostegno del fratello. Il resto è storia: Guido (figlio di Amelia) insieme ai fratelli creò una nuova società armatoriale che ancora oggi è leader del settore.

Il significato del nome Smeralda

Il secondo nome della figlia di Francesca Chillemi è Smeralda e con ogni probabilità è stato scelto solo per una questione di gusto personale. Deriva direttamente dal nome della preziosa gemma verde ed è un simbolo di bellezza, vitalità, freschezza e speranza. Letteralmente la parola di origini greche e latine significa "splendore", non a caso nell'antichità era associata a immortalità e fortuna. In Italia festeggia l'onomastico il 20 gennaio ma non è molto diffuso, la sua popolarità è legata principalmente a figure letterarie famose come la Esmeralda di Victor Hugo.