Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta sempre al collo

Giulia De Lellis è diventata mamma da pochi mesi e non potrebbe essere più felice. La piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe, ha riempito le sue giornate, tanto che non fa praticamente nulla senza di lei. L'ultimo weekend, ad esempio, lo ha trascorso in famiglia e, complice il fatto che c'erano anche le nonne, ha lasciato la bimba a loro per intere giornate. Una volta tornata a casa, però, è tornata a "spupazzare" la neonata, sottolineando che finalmente era "tutta per lei". In quanti hanno notato che al collo ha sempre un ciondolo a forma di fagiolino?

Chi ha firmato la collana col fagiolo di Giulia De Lellis

Da quando è nata Priscilla, le priorità di Giulia De Lellis sono cambiate e, come succede a ogni mamma, praticamente tutto ciò che fa parte della suo quotidianità è stato personalizzato con le iniziali della bimba, dalle calze della Befana al primo peluche regalatole. Nelle ultime ore, inoltre, ha rivelato che fin da quando ha accolto la bimba in famiglia ha ricevuto un regalo prezioso e dal profondo significato simbolico. Di cosa si tratta? Di una collana d'oro giallo con un ciondolo coordinato a forma di fagiolino. A donargliela è stata la Maison Tiffany&Co. (che sul sito ufficiale la vende a 2.850 euro), che ne avrebbe data una identica anche al neo-papà Tony Effe (che però al momento non l'ha ancora mostrata sui social).

Tiffany&Co., collezione Bean di Elsa Peretti

Giulia De Lellis spiega il significato simbolico del gioiello

Per quale motivo il ciondolo a forma di fagiolo nasconde un significato simbolico molto particolare? A spiegarlo è stato proprio Giulia De Lellis in una Stories in cui ha fatto un primo piano sul gioiello. Le sue parole sono state: "La collana che ho sempre è un regalo di Tiffany&Co. di quando è nata la mia bimba. Il fagiolino viene regalato alla nascita di un bambino perché è diventato nel tempo un simbolo universale di vita, protezione e buon auspicio. Non lo leviamo mai, dietro c'è inciso anche il suo nome". Insomma, nella vita dell'influencer tutto sembra essere "a tema" Priscilla: quante sono le mamme che hanno fatto lo stesso dopo la nascita del primo figlio?