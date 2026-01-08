Il primo peluche di Priscilla è decorato con una dolce dedica di Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, così da festeggiare il modo speciale il terzo complimese: ecco qual è la dedica personalizzata ricamata sulle orecchie.

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo un momento magico della loro vita: lo scorso ottobre sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo in famiglia la prima figlia, la piccola Priscilla. Sebbene in molti non puntassero nulla su questa giovane coppia (nata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), alla fine i due sono riusciti a smentire tutti, dimostrando che il loro amore è fortissimo e indissolubile. Ora si godono la nuova quotidianità da mamma e papà e non perdono occasione per fare dei dolcissimi regali alla bimba. L'ultimo arrivato? Il primo peluche.

Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il complimese di Priscilla

Avevamo lasciato Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza sulle Dolomiti all'inizio dell'anno, ora li ritroviamo a casa alle prese con la normale quotidianità. Ieri, però, hanno deciso di fare qualcosa di speciale: regalare a Priscilla il suo primo peluche, così da celebrare in modo speciale il terzo complimese. A documentare l'esperienza è stata l'influencer che, immortalatasi nell'iconico negozio di pupazzi personalizzabili Bunny by the Bay, ha spiegato di aver affrontato la cosa con estrema ansia, visto che il peluche dovrà accompagnare la figlia per tutta la vita. "Stiamo a sudà tutti" è stato il commento con cui ha concluso il video realizzato a pochi minuti dal completamento del tenero e morbido pupazzo.

Giulia De Lellis da Bunny by the Bay

Cosa c'è scritto sul primo peluche di Priscilla

Una volta completata l'opera, Giulia De Lellis non ha esitato a mostrarla in una Stories postata su Instagram, fierissima del risultato ottenuto. Il primo peluche di Priscilla è uno degli iconici e morbidi coniglietti color crema di Bunny by the Bay ma la cosa particolare è che è stato personalizzato con delle scritte ricamate sulle orecchiette. Da un lato c'è il nome di Priscilla accompagnato da una carota, dall'altro la dolce dedica dei genitori: "Il tuo primo peluche, con amore, Mami e Papi". Insomma Giulia e Tony sono due genitori tenerissimi e stanno mettendo la piccola Priscilla sempre al primo posto tra le loro priorità.