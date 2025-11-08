stile e Trend
Giulia De Lellis festeggia il primo mese di Priscilla: mini torta e look coordinati mamma-figlia

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato ieri il primo mese della figlia Priscilla, riunendosi tra le mura di casa per un mini party in famiglia. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend dei look mini-me?
A cura di Valeria Paglionico
Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo un momento davvero magico della loro storia d'amore: da esattamente un mese sono diventati genitori della piccola Priscilla e non potrebbero essere più felici. Certo, tra uscite col passeggino, notti in bianco e nuove responsabilità, la loro vita è cambiata, ma è chiaro che si tratta della più bella delle rivoluzioni che potessero mmettere in atto. Ieri sera si sono riuniti per un importante evento di famiglia: il primo complimese della bimba, che è stato documentato nei minimi dettagli dalla mamma influencer.

La festa in famiglia per il primo mese di Priscilla

Il 7 ottobre 2025 è nata Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, dunque ieri ha festeggiato il suo primo mese di vita. Quale migliore occasione di questa per un mini party in famiglia? I tre hanno celebrato il lieto evento nell'intimità della loro casa, lasciandosi immortalare con la piccola tra le braccia e una mini torta alla frutta personalizzata con una coccarda con su scritto "1 mese di Priscilla".

La neomamma, inoltre, presa da un momento nostalgia, ha sottolineato quanto stia passando in fretta il tempo. "Vorrei solo che si fermasse il tempo a noi tre così + questi piedini qui così", ha scritto nella didascalia di una foto in cui è apparsa con Tony che tiene la bimba tra le braccia.

Giulia De Lellis sui social dopo la nascita di Priscilla: "Ho partorito la gemella del mio fidanzato"
I look mini-me di Giulia De Lellis e Priscilla

Giulia De Lellis ha inoltre fatto un confronto di se stessa a un mese di gravidanza e a un mese dal parto, rivelando non solo la trasformazione del suo corpo ma anche l'incredibile dolcezza della maternità. Per festeggiare il primo mese di Priscilla ha infatti seguito la mania dei look mini-me, vestendosi in coordinato con la bimba.

La tutina rosa con i dettagli bianchi di quest'ultima era infatti abbinata al cardigan della mamma, che ha completato l'outfit con un paio di jeans over e a vita bassa. Le due insieme non sono forse adorabili? La cosa certa è che la bimba ricorderà per sempre questi momenti grazie al prezioso album di ricordi che Giulia sta completando da prima ancora che nascesse.

