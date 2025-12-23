Giulia De Lellis rivela il dolce soprannome dato a Priscilla (che è bionda con gli occhi verdi)

La piccola Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, ha un soprannome dolcissimo: ecco qual è e la rivelazione “shock” fatta dalla mamma.

Giulia De Lellis è diventata mamma da pochissimi mesi e non potrebbe essere più felice. Ha messo al mondo la piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe, e ora si gode la nuova esperienza della maternità, documentandone di tanto in tanto alcuni dettagli sui social. Ha rivelato di aver vissuto per settimane in una "baby bubble" e di aver avuto alcuni problemi con l'allattamento ma, nonostante ciò, considera questo momento della sua vita letteralmente magico. Di recente ha organizzato la prima vacanza di famiglia sulla neve in compagnia del fidanzato e della coppia di amici Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (al cui matrimonio ha avuto inizio la storia d'amore col rapper) e ha approfittato di un piccolo momento di pausa per rispondere alle domande dei fan.

A chi somiglia la piccola Priscilla

Per quale motivo Giulia De Lellis mostra pochissimo la figlia sui social? "Le cose belle le proteggo" ha dichiarato in una Stories, sottolineando che, da quando ha imparato a farlo, sente che la figlia è più al sicuro. Nonostante ciò, ha rivelato un inedito e dolcissimo dettaglio sulla bimba. Il soprannome che le hanno dato lei e il papà è Polly, come hanno fatto ricamare su una tutina rosa firmata Zara (e come Giulia ha lasciato intendere dalla didascalia dell'album della vacanza in montagna, dove ha scritto "Polly's First Snow", ovvero "La prima neve di Polly"). Come se non bastasse, dopo aver spiegato che la piccola è la fotocopia di Tony, ha svelato un nuovo dettaglio shock: Priscilla è bionda e con gli occhi verdi.

La tutina personalizzata

Com'è stato il parto di Giulia De Lellis

Nelle risposte date ai fan attraverso i social, Giulia ha anche parlato per la prima volta del parto. Sullo sfondo della sua ultima foto col pancione, ha spiegato di aver optato per un cesareo programmato (per una serie di motivi su cui non si è soffermata).

A lei è andato tutto bene ma la considera una scelta molto personale, dunque consiglia a tutte le future mamme di non lasciarsi influenzare dalle esperienze altrui. È tornata, infine, a parlare della dolce attesa, sottolinenando che il pancione non le manca affatto. Ha concluso il post con una unpopolar opinion: "Lo stato di gravidanza è un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole o forse è qualcosa che nessuno dice mai non so perché".