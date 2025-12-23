stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Giulia De Lellis rivela il dolce soprannome dato a Priscilla (che è bionda con gli occhi verdi)

La piccola Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, ha un soprannome dolcissimo: ecco qual è e la rivelazione “shock” fatta dalla mamma.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Giulia De Lellis è diventata mamma da pochissimi mesi e non potrebbe essere più felice. Ha messo al mondo la piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe, e ora si gode la nuova esperienza della maternità, documentandone di tanto in tanto alcuni dettagli sui social. Ha rivelato di aver vissuto per settimane in una "baby bubble" e di aver avuto alcuni problemi con l'allattamento ma, nonostante ciò, considera questo momento della sua vita letteralmente magico. Di recente ha organizzato la prima vacanza di famiglia sulla neve in compagnia del fidanzato e della coppia di amici Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (al cui matrimonio ha avuto inizio la storia d'amore col rapper) e ha approfittato di un piccolo momento di pausa per rispondere alle domande dei fan.

A chi somiglia la piccola Priscilla

Per quale motivo Giulia De Lellis mostra pochissimo la figlia sui social? "Le cose belle le proteggo" ha dichiarato in una Stories, sottolineando che, da quando ha imparato a farlo, sente che la figlia è più al sicuro. Nonostante ciò, ha rivelato un inedito e dolcissimo dettaglio sulla bimba. Il soprannome che le hanno dato lei e il papà è Polly, come hanno fatto ricamare su una tutina rosa firmata Zara (e come Giulia ha lasciato intendere dalla didascalia dell'album della vacanza in montagna, dove ha scritto "Polly's First Snow", ovvero "La prima neve di Polly"). Come se non bastasse, dopo aver spiegato che la piccola è la fotocopia di Tony, ha svelato un nuovo dettaglio shock: Priscilla è bionda e con gli occhi verdi.

La tutina personalizzata
La tutina personalizzata

Com'è stato il parto di Giulia De Lellis

Nelle risposte date ai fan attraverso i social, Giulia ha anche parlato per la prima volta del parto. Sullo sfondo della sua ultima foto col pancione, ha spiegato di aver optato per un cesareo programmato (per una serie di motivi su cui non si è soffermata).

Leggi anche
Giulia De Lellis festeggia il primo mese di Priscilla: mini torta e look coordinati mamma-figlia
Immagine

A lei è andato tutto bene ma la considera una scelta molto personale, dunque consiglia a tutte le future mamme di non lasciarsi influenzare dalle esperienze altrui. È tornata, infine, a parlare della dolce attesa, sottolinenando che il pancione non le manca affatto. Ha concluso il post con una unpopolar opinion: "Lo stato di gravidanza è un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole o forse è qualcosa che nessuno dice mai non so perché".

Immagine
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Come vestirsi a Natale 2025: 7 look di tendenza per le feste da provare
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare
Come vestirsi a dicembre con il freddo: 10 look da copiare
Quali sono i colori di moda quest'inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)
Quali sono i colori di moda quest'inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)
Come vestirsi in inverno senza rinunciare allo stile: 5 vestiti che si indossano di giorno e di sera
Come vestirsi in inverno senza rinunciare allo stile: 5 vestiti che si indossano di giorno e di sera
Cappotti invernali, colori e fantasie di tendenza: addio al nero, sono di moda crema e animalier
Come vestirsi col primo freddo: 5 maglioni furbi e di tendenza che si indossano di giorno e di sera
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views