La spiaggia di Sveti Stefan in Montenegro l’1 luglio riapre ai turisti dopo 5 anni di chiusura e battaglia legale

Grazie a uno storico accordo tra il governo montenegrino e il concessionario del resort Aman, è stato ripristinato l’accesso pubblico alla spiaggia.

Sveti Stefan

L'isola di Sveti Stefano (o Santo Stefano) in Montenegro è famosa sia per la sua bellezza che per la lunga disputa per l'accesso alle spiagge: ma dopo 5 anni si è giunti a un epilogo. L'isola si trova sulla Riviera di Budva ed è un piccolo gioiello. È collegata alla terraferma da una stretta striscia di sabbia e ciottoli rosa, circondati dal mare blu. È un panorama da sogno, degno di una cartolina, non a caso virale sui social: forse uno dei più fotografati in Montenegro, più di qualunque altro luogo.

Grazie alla mediazione tra il governo del Montenegro e gli affittuari dell'isola, i turisti a partire dall'1 luglio potranno nuovamente mettere piede sull'isola, senza dover necessariamente essere ospiti dell'Aman, l'hotel di lusso di Santo Stefano, l'indirizzo più esclusivo dell'Adriatico. Questi ultimi avranno la Queen's Beach a uso esclusivo, a loro riservata, mentre gli altri (visitatori e residenti) avranno finalmente accesso gratuito alle spiagge di Sveti Stefan e King's Beach. In precedenza, anche queste erano accessibili solo agli ospiti di Aman; per tutti gli altri esistevano solo costose spiagge a pagamento.

Sveti Stefan

Nel Quattrocento Sveti Stefan ospitava una dozzina di famiglie, diventate 400 nell'Ottocento (prevalentemente pescatori), fino al calo di appena 20 persone a metà anni Cinquanta, a causa dell'emigrazione. È proprio a quel punto che si è insinuato nella storia il governo jugoslavo, che ha trasformato l'intera cittadina insulare di Sveti Stefan in hotel. Sotto il regime di Tito i pochi abitanti rimasti sono stati dunque trasferiti per accogliere ospiti illustri del calibro di Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, Orson Welles. La struttura è stata interessata da lunghi lavori di ristrutturazione e ha riaperto nel 2009 con il nome di Aman Sveti Stefan, per poi chiudere nuovamente nel 2021, perché i residenti locali avevano chiesto l'uso gratuito delle spiagge di fronte all'hotel. La battaglia è andata avanti fino a oggi.

Sveti Stefan

Aman Sveti Stefan è composto da 33 cottage e suite: la sistemazione più lussuosa dispone anche di piscina privata e bagno turco. Il resort possiede anche l'Aman Spa, che si trova nella baia privata di Queen's Beach, più un centro fitness che si estende su 140 metri quadrati e due piscine. Il resort ha carattere stagionale e aprirà l'1 luglio, mentre Villa Miločer (ex residenza estiva della regina Marija Karađorđević) resterà aperta tutto l'anno a partire dal 22 maggio. Quest'ultima ha tariffe a notte che partono da 1.323 sterline in bassa stagione.

Il primo ministro del Montenegro, Milojko Spacjić, ha dichiarato: "Abbiamo tutelato l'interesse dello Stato e compiuto un importante passo avanti per il turismo montenegrino". Infatti lo Stato riceverà una quota del 10% dei profitti. Ma non solo. L'accordo prevede anche il blocco permanente delle costruzioni nel Parco Miločer, per garantire la tutela del paesaggio.