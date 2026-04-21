Perché il Montenegro è la meta ideale per l’estate 2026: una settimana a fine luglio costa 550 euro in due

Il Montenegro, spesso sottovalutato, è in realtà un luogo che unisce panorami naturali unici, come fiordi, coste e montagne. È una meta sempre più apprezzata dagli italiani grazie alla sua vicinanza e soprattutto ai prezzi decisamente più economici rispetto alla Croazia: non sorprende, quindi, che per molti sia la meta estate 2026.

Spiaggia di Jaz, Montenegro

L'estate 2026 si avvicina e, mentre la situazione in Medio Oriente sembra non migliorare e il caro prezzi inizia a farsi sentire, gli italiani sembrano orientarsi sempre di più verso mete sicure, affidabili, facili da raggiungere ed economiche. A questo si aggiunge il desiderio di scoprire posti nuovi e lontani dall'overtourism, dove vivere delle esperienze autentiche e on the road. In questo scenario, sempre più italiani si stanno indirizzando verso un paese che quasi nessuno prende mai in considerazione in Europa, ma che è davvero una piccola gemma: il Montenegro. Più economico e meno turistico rispetto alla vicina Croazia, il Montenegro è la meta ideale per un'estate in cui il caro prezzi si farà sentire; senza contare che poi il paese offre paesaggi unici come mare, montagne e parchi, oltre che quattro siti che sono patrimonio dell'UNESCO.

Le coste rocciose e strette del Montenegro

Quanto costa una settimana in hotel a Montenegro

Il Montenegro resta ancora in gran parte inesplorato dai grandi flussi turistici, e proprio per questo affascina chi desidera scoprire un’Europa meno convenzionale. A spingere sempre più italiani verso il Montenegro è innanzitutto una questione economica. Se si pensa che per una settimana a luglio 2026, indicativamente quella dal 20 al 27, una coppia paga solamente 550 per un hotel a 3 stelle e 760 euro per uno a 4 stelle. In un momento in cui viaggiare in alta stagione significa spesso fare i conti con costi elevati, il paese balcanico rappresenta una valida alternativa per chi cerca una vacanza completa senza rinunciare anche alla qualità. Alloggi, ristorazione e trasporti risultano più economici rispetto ad altre destinazioni europee affacciate sull’Adriatico, mentre l’offerta turistica continua a crescere. A questo si aggiunge la relativa facilità di accesso, con voli diretti e collegamenti sempre più frequenti, e la possibilità di vivere un’esperienza autentica, lontana dai flussi di massa che caratterizzano molte mete estive. Dall’Italia, ad esempio, si può facilmente raggiungere con voli aerei dalle principali città come Milano o Roma, ma anche in traghetto partendo dal porto di Bari.

Budva, Montenegro

Cosa vedere in Montenegro, tra fiordi e città UNESCO

Nonostante le dimensioni contenute, uguale a quella della regione del Piemonte, il Montenegro offre una sorprendente varietà di paesaggi e attività. Le Bocche di Cattaro, spesso considerate come il fiordo più meridionale d'Europa, con la suggestiva Baia di Kotor, rappresentano uno degli scenari più iconici del paese, dove il mare è in contrasto tra montagne imponenti e borghi medievali perfettamente conservati. La città di Kotor, patrimonio UNESCO, è un labirinto di vicoli, piazze e chiese antiche, ideale per chi ama l’atmosfera storica. Ci sono poi dei monasteri unici a testimonianza della forte presenza religiosa nei Balcani, come quello di Ostrog incastonato nella roccia che è diventato meta di pellegrinaggio. Spostandosi lungo la costa, Budva offre invece spiagge vivaci e una vita notturna dinamica, mentre nell’entroterra il Parco nazionale del Durmitor regala panorami alpini, laghi e percorsi di trekking immersi nella natura. Non mancano esperienze più avventurose, come il rafting nel canyon del fiume Tara, uno dei più profondi d’Europa, che contribuisce a rendere il Montenegro una destinazione completa e sorprendente. Infine, il lago di Scutari, al confine tra il Montenegro e l'Albania, è il più grande di tutta l’area dei Balcani, oltre che uno dei più ricchi in termini di biodiversità, tra pellicani e ninfee.

Lago di Scutari

Montenegro più conveniente di Italia e Croazia

Se confrontato con destinazioni più gettonate come la Croazia o le principali città di mare italiane, il Montenegro emerge chiaramente come una scelta più conveniente. In alta stagione, i prezzi degli alloggi lungo la costa croata o in molte regioni italiane possono raggiungere cifre molto elevate, anche 2000 euro a settimana, e spesso non sono proporzionate ai servizi offerti. Il Montenegro, invece, mantiene un rapporto qualità-prezzo più equilibrato, permettendo di soggiornare in strutture fronte mare o in centri storici a costi decisamente più bassi. Anche mangiare fuori e spostarsi all’interno del paese incide meno sul budget complessivo, rendendo possibile una vacanza più lunga o più ricca di esperienze, come ad esempio un road trip affittando una macchina. In un’estate segnata dall’aumento generalizzato dei prezzi, scegliere il Montenegro significa quindi non solo risparmiare, ma anche scoprire una destinazione ancora autentica, prima che diventi un’altra meta di massa, l’ennesima.