Quali sono le città più economiche d’Europa per i viaggi del 2026: la classifica di Time Out

Sarajevo

Chi è a caccia di mete economiche per i viaggi del 2026, troverà utilissima la classifica di Time Out, che ha messo a confronto i prezzi delle principali città e capitali d'Europa, per trovare quelle più convenienti per quest'anno appena iniziato. Per molti, il budget è un criterio fondamentale nella scelta di una destinazione e ovviamente, non tutte le località soddisfano questo requisito. Proprio nei prossimi mesi, tra l'altro, entreranno in vigore nuove tasse e tariffe extra per i turisti: sono norme introdotte per provare a controllare l'overtourism e gestire meglio l'afflusso di viaggiatori, in quei posti particolarmente penalizzati, dove si concentrano le masse. Come fare quindi per impostare una vacanza low budget? Innanzitutto dirottare l'interesse verso posti meno gettonati, che non soffrono il sovraffollamento turistico. The Telegraph, per esempio, consiglia di prendere in considerazione Mantova sul fronte italiano, piuttosto che le solite Venezia o Roma. Insomma, i posti meritevoli non mancano: basta allargare un po' il raggio d'azione, senza soffermarsi solo sui soliti grandi nomi.

Per Time Out la città più conveniente per i viaggi del 2026 è Sarajevo, la capitale della Bosnia Erzegovina, città dove con poco si può fare il pieno di bellezza, senza annoiarsi mai. Segue in classifica Tirana, in Albania, che offre ottimi ristoranti a prezzi ragionevoli e tante attrazioni, dai musei agli edifici storici a ciò che resta dell'era comunista, per esempio il Bunk'art 1 , un ex bunker antiatomico della Guerra Fredda. Hull nel Regno Unito è al terzo posto. Ha conquistato il gradino più basso del podio grazie ai suoi prezzi convenienti, che permettono con poca spesa di visitare una città ricca di storia. È da preferire a Londra, dal punto di vista strettamente economico, ma anche a centri come Bristol, Glasgow e Manchester, i cui prezzi ormai si avvicinano sempre più a quelli della capitale.

Tirana

Time Out ha selezionato anche Miskolc in Ungheria e la capitale della Croazia, Zagabria. Di quest'ultima si legge che è una "città è piuttosto sottovalutata, rannicchiata all'ombra di destinazioni popolari come Spalato e Dubrovnik" definita però "una brillante destinazione economica". A suo vantaggio ha il fatto di poter essere facilmente percorsa a piedi, evitando dunque i costi di taxi e mezzi pubblici. Benché sia molto caotica, in lista c'è anche la serba Belgrado, che vanta effettivamente prezzi molto ragionevoli e un'atmosfera tranquilla.

Belgrado

Servono pochi soldi anche per Sofia in Bulgaria e Kaunas in Lituania, altra città definita "terribilmente sottovalutata": anche in questo caso la si può percorrere interamente a piedi, godendosi strade, piazze e attraversando bellissimi quartieri antichi che lasciano il posto a quelli più moderni e cool. Nono posto per Cracovia in Polonia mentre chiude la top 10 la città di Argo in Grecia, nel cuore del Peloponneso, un gioiello ricco di bellezze archeologiche. Le vacanze low cost sono assicurate anche a Bucarest in Romania, a Graz in Austria (un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO) e a Riga in Lettonia.

Sofia

