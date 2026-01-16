I paesi più economici da visitare in ogni mese del 2026

Il 2026 è cominciato da pochi giorni ma sono già moltissimi coloro che stanno programmando i loro prossimi viaggi. Che si approfitti o meno dei ponti e dei weekend, non importa, la cosa certa è che si va sempre alla ricerca delle offerte più convenienti, così da concedersi una fuga rilassante spendendo pochissimo. Sebbene l'estate sia il periodo in cui più turisti si mettono in volo, anche nel resto dell'anno si possono organizzare delle mini vacanze. Quale mete scegliere ogni mese per risparmiare?

I paesi da visitare da gennaio all'inizio della primavera

La piattaforma di prenotazione viaggi Go2Africa ha fatto delle analisi sulle offerte travel disponibili nel 2026 e ha rivelato quali sono le destinazioni turistiche più convenienti per ogni mese dell'anno. A gennaio bisognerebbe puntare tutto su Danimarca, Italia e Grecia. Si può fare un tour della capitale Copenaghen, assaporare le bontà culinarie delle città del nostro paese o concedersi qualche giorno di sole sulle spiagge delle isole greche, certi del fatto che i prezzi di voli e hotel saranno super economici. Croazia, Polonia e Ungheria nel mese di febbraio, Algeria, Paesi Bassi e Portogallo a marzo, quando comincia la primavera.

Dove organizzare un viaggio economico in estate

Nel mese di aprile, quando le temperature iniziano davvero a scaldarsi, si può volare in Georgia, paese con splendide spiagge e suggestivi paesaggi montani, oppure in Germania, paese perfetto per coloro che vogliono godersi la vivacità di città cosmopolite come Berlino, Monaco e Amburgo. A maggio, invece, è il turno di Repubblica Ceca, Turchia e Giappone, mentre giugno di Serbia e Zambia. Quali paese visitare in estate? A luglio si può organizzare un viaggio "alternativo" in Finlandia, mentre ad agosto si può volare oltreoceano tra Cina, Australia e Papua Nuova Guinea. Settembre in Argentina, ottobre in Brasile, novembre in Norvegia ed Estonia: per chiudere il 2026 con un viaggio economico sarebbe bene godersi le spiagge paradisiache del Madagascar. In quanti si lasceranno ispirare da questa lista?