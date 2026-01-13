Qual è la destinazione turistica più popolare del 2026

Il 2026 è cominciato da poco più di 10 giorni ma sono già moltissimi coloro che stanno già organizzando il loro primo viaggio dell'anno. Che si voglia optare per una vacanza esotica o che si preferisca un tour di una città d'arte, non importa, l'unica cosa certa è si va alla ricerca delle offerte più convenienti sia in fatto di hotel che di hotel. Molti turisti, inoltre, scelgono le mete più gettonate del momento, certi del fatto che la "fuga" possa trasformarsi in un'esperienza super Instagrammabile: qual è al momento la destinazione destinata a diventare la più popolare del 2026?

Perché il Giappone è tanto popolare

Titan travel, sito di esperti del settore viaggi, ha condotto una ricerca molto particolare: ha analizzato le conversazioni tra gli utenti Reddit e le tendenze di ricerca su Google, riuscendo a stilare la classifica delle destinazioni più gettonate del 2026. Con 36 menzioni e 192 voti positivi, il Giappone si è aggiudicato il primato, confermandosi una scelta top per tutti i turisti alla ricerca di esperienze uniche, meravigliosi panorami e cibo gustoso. Il paese asiatico, infatti, ha molto da offrire, dai templi storici agli incroci iconici e affollati, fino ad arrivare ai mercati vivaci e ai leggendari alberi in fiore. Le località da visitare assolutamente? Kawaguchiko, Kanazawa e Takayama, un perfetto mix di cultura, natura e storia.

La classifica delle mete più gettonate del 2026

Al secondo posto della classifica delle mete turistiche più gettonate del nuovo anno c'è la Spagna, soprattutto quando si parla di città comeMalaga, Granada, Javea, Nerja (oltre che Madrid e Barcellona). L'ultimo gradino del podio è andato a Francia e Italia, che con un punteggio di 8,75 si sono aggiudicate un pari merito. Se da un lato la Francia è amata per le sue località alpine, la sua capitale romantica e le sue città storiche del sud, l'Italia rimane la prima scelta per gli amanti del buon cibo e del clima mite. A seguire in lista ci sono Islanda, Grecia, Thailandia, Australia, Canada e Nuova Zelanda. In quanti si lasceranno ispirare da questi risultati nell'organizzazione del loro prossimo viaggio?