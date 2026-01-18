Milano è la città dove andare nel 2026 per una vacanza breve, Time Out: “La più elegante d’Italia”

Time Out ha selezionato le migliori città d’Europa per vacanze brevi: ha messo al primo posto Milano, che sta per ospitare le Olimpiadi Invernali.

Il 2026 mette a disposizione molte combinazioni strategiche e ponti per organizzare fughe brevi e weekend fuori porta, senza prendere troppe ferie e assentarsi dal lavoro. Sì, ma dove andare? Quando il tempo a disposizione è poco e non ci si vuole spostare troppo, bisogna scegliere una destinazione vicina, rimandando i paradisi tropicali e le capitali extraeuropee a tempi migliori. Ma non è detto che non si possano trovare soluzioni adatte anche "giocando in casa".

Time Out, infatti, nello stilare la classifica delle migliori città d'Europa per vacanze brevi nel 2026 ha messo al primo posto proprio un capoluogo italiano. Il team di redattori e scrittori di viaggio ha accuratamente selezionato i luoghi che meritano realmente il poco tempo che si ha a disposizione. Il loro primo consiglio è proprio scegliere Milano.

Milano

La seconda città più grande del Paese (dopo Roma) è visitabile in pochi giorni, perché ci si può spostare facilmente coi mezzi pubblici da un polo all'altro e perché gran parte delle attrazioni più famose sono piuttosto vicine tra loro. Essendo così compatta è perfetta anche da percorrere agevolmente a piedi. Passeggiando, ovviamente, non ci si può non soffermare sulle vetrine delle vie centrali, una calamita per gli shopping addicted. Time Out, però, non l'ha messa al primo posto in quanto capitale della moda. L'ha scelta perché a breve la città ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026. "Aspettatevi tanto entusiasmo, un'atmosfera complessivamente fantastica, l'energia del torneo, una serie di monumenti storici e ristoranti imbattibili" ha scritto Ella Doyle di Time Out. A suo dire, fare una capatina a Milano (soprattutto in questa occasione) è "una tappa obbligatoria in qualsiasi lista di viaggi da fare". L'ha definita: "La città più elegante d'Italia".

Vienna

Dall'eleganza alla magia: al secondo posto della classifica infatti c'è Vienna, definita "una delle destinazioni più magiche d'Europa durante tutto l'anno". Quest'anno la capitale offre molti spunti per fare festa e per godersi la sua atmosfera in grande stile. Nel 2026, infatti, ricorrono una serie di importanti anniversari che richiederanno certamente una programmazione speciale ad hoc: il 270esimo anniversario di Mozart, il giubileo d'argento del MuseumsQuartier, il 250esimo anniversario della Collezione Albertina, i 30 anni del Vienna Pride. Inoltre qui si terrà l'Eurovision, che compie 70 anni e li festeggia nella capitale austriaca.

Glasgow

Segue al terzo posto Trencin in Slovacchia, sul podio perché si è guadagnata il titolo di Capitale europea della cultura 2026. Quarto posto per Glasgow, consigliata soprattutto agli appassionati di sport che apprezzeranno particolarmente i Giochi del Commonwealth in programma questa estate: arriveranno circa 3.000 atleti provenienti da 74 Paesi diversi, pronti a sfidarsi in diverse discipline. In programma, per chi invece non è proprio uno sportivo, anche il primo festival scozzese di musica, arti e danza.