Le città europee poco conosciute da visitare nel 2026: in classifica c’è anche un’italiana

L'overtourism è un fenomeno sempre più diffuso che sta impattando in modo "invadente" sul turismo internazionale. Sono moltissime le città e le destinazioni in giro per il mondo che ogni anno vengono letteralmente prese d'assalto dai viaggiatori, rendendo impossibile sia la normale vita dei residenti che l'esperienza turistica in sé (visto che per dedicarsi a qualsiasi tipo di attività bisogna combattere contro file infinite e folle eccessive). Non sorprende, dunque, che si stia sviluppando un turismo "di nicchia", che vede come protagoniste mete quasi del tutto sconosciute: ecco quali sono quelle da visitare assolutamente nel 2026.

La città europea fuori dalle dinamiche di overtourism da visitare nel 2026

Stando ai dati di Google Trends, nell'ultimo anno la ricerca delle destinazioni definite "perle nascoste" sarebbe aumentata del 122,6%, a prova del fatto che sempre più viaggiatori desiderano organizzare le loro vacanze in luoghi tranquilli fuori dalle dinamiche di overtourism. Gli esperti di Iglu Cruise, piattaforma leader nella prenotazione di pacchetti viaggio, ha stilato una classifica delle città praticamente sconosciute che andrebbero visitate nel 2026. La prima è Trenčín, città storica della Slovacchia, definita la Perla della Považie per la sua architettura medievale e la sua posizione lungo il fiume Váh. Tra festival musicali, installazioni artistiche e spazi pubblici curatissimi, è l'ideale per coloro che amano i viaggi alla scoperta delle grandi metropoli.

Trenčín

Qual è la città italiana in lista

A seguire in lista ci sono Gand, in Belgio, caratteristica come Bruges grazie ai suoi canali ma rimasta autentica e poco affollata, e Quimper, in Francia, un'affascinante città fluviale nel cuore della Bretagna, nota per le sue belle arti e per il suo patrimonio architettonico. In classifica compare anche un'italiana: si tratta di Torino, apprezzatissima per i suoi eleganti caffè, la sua tradizione del cioccolato e il suo spettacolare scenario alpino. Paragonata spesso a Parigi per i viali barocchi e i palazzi reali, gode di un'atmosfera super rilassata. L'ultima meta da visitare assolutamente nel 2026 è Poznań, in Polonia, dove bisogna fare tappa alle iconiche case a schiera arcobaleno in Piazza del Mercato Vecchio. Spesso messa in ombra da Cracovia e Varsavia, è tra le città polacche che non hanno perso tradizione e autenticità.