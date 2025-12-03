Quali saranno le destinazioni più richieste del 2026 secondo TikTok

Dove nascono le tendenze travel contemporanee? Sui social, dove sono moltissimi gli influencer che condividono foto e Stories dei loro viaggi, consigliando ai followers cosa vistare e cosa no. Non sorprende, dunque, che TikTok abbia approfittato della fine del 2025 per rivelare quali saranno le destinazioni più gettonate per il prossimo anno. Sulla piattaforma i contenuti a tema vacanze sono aumentati del 131% solo nell'ultimo anno, dunque, analizzando i dati di ricerca, è stato possibile arrivare alle mete più richieste, che dovrebbero diventare ancora più popolari nel 2026: ecco quali sono.

L'avvento dello slow travel

Stando ai dati rilasciati da TikTok, nel 2026 l'Europa sarà il continente più visitato al mondo, soprattutto quando si parla di mete avventurose o poco conosciute. Certo, le destinazioni mediterranee continueranno a essere super richieste ma a loro si affiancheranno anche dei luoghi "alternativi". È il caso dei piccoli paesi della Germania, dei villaggi alpini del Liechtenstein, dei laghi di St Andrews nel Kent: tutti questi luoghi dimostrano la grande ascesa dello "slow travel", un modo di viaggiare lento in cui domina il totale relax, ben lontano dalle grandi città travolte dall'overtourism.

Le due destinazioni italiane che diventeranno super richieste

A finire al centro delle attenzioni dei viaggiatori a partire da gennaio, ovvero il momento in cui si inizierà a pensare alle vacanze estive, potrebbero essere due destinazioni italiane. La prima è Milano Marittina, perfetta per coloro che vogliono concedersi bagni e tintarella. La seconda è Bologna, capoluogo di regione famoso per la sua cucina e per i suoi monumenti, che potrebbe arrivare a fare concorrenza a grandi città come Venezia e Roma grazie ai voli low-cost proposti da Ryanair e British Airways. Tra le mete più ricercate resistono anche Copenaghen, Budapest, Malaga e la Costa Brava, Firenze e Napoli. Il trend che probabilmente sarà in forte crescita nel 2026? Quello delle gite di un solo giorno con partenza all'alba e ritorno in nottata. Certo, si tratta di un'esperienza "estrema" ma è la soluzione migliore per fare delle vacanze fuori nazione senza spendere cifre eccessive.