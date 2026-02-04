Cosa sono le “destinazioni copia” e perché bisogna sceglierle per una vacanza nel 2026

Avete mai sentito parlare delle “destinazioni copia”? Ecco cosa sono e perché dovreste organizzare qui la vostra prossima vacanza.

L'overtourism è un fenomeno sempre più diffuso e sono moltissime le mete turistiche super popolari che finiscono per essere sommerse da viaggiatori. Tra confusione continua, tradizioni "snaturate" e file infinite per ogni attività, la vacanza può diventare un'esperienza da non ripetere assolutamente. A venire in soccorso a tutti coloro che amano i luoghi rinomati (ma senza le folle eccessive) sono le dupe destinations: cosa sono e per quale motivo andrebbero scelte per una vacanza nel 2026?

Le destinazioni copia sono virali su TikTok

Si chiamano dupe destinations, ovvero "destinazioni copia", e sono le mete turistiche alternative che sembrano dei "duplicati" delle originali ma naturalmente con dei vantaggi molto convenienti per i viaggiatori. In fatto di bellezza, di atmosfere e di esperienze non hanno nulla da invidiare alle "originali", anzi, sono ugualmente Instagrammabili, la differenza sta nel solo che, essendo meno note, sono meno affollate e soprattutto più economiche. Il trend delle dupe destinations si è sviluppato per contrastare tutti gli effetti negativi dell'overtourism e ad oggi è virale su TikTok, dove sono moltissimi i travel influencer che mostrano da vicino le "mete clone". Addirittura Airbnb ha pubblicato una classifica delle migliori destinazioni copia per organizzare una vacanza nel 2026.

Le migliori dupe destinations del 2026

La prima, definita la "Santorini spagnola" è Altea, una storica cittadina costiera situata a 15 km da Benidorm. Tra strade acciottolate, edifici bianchi, distese di mare incantevole e una cucina tipica gustosa, è la soluzione ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla bellezza. Da preferire a Marbella, invece, è la vicina Denia, sempre in Spagna, che offre la stessa vivacità e lo stesso scenario, nonché le stesse serate a base di tapas. Se ci si sposa in Thailandia, sarebbe bene dire no alle isole super popolari comePhuket, Krabi e Koh Phi Phi, optando per Koh Yao Noi, una vera e propria gemma nascosta con acque cristalline, scogliere calcaree e spiagge tranquille. Cosa dire del Grand Canyon americano? Ogni anno attrae milioni di visitatori ma per evitare le folle e ammirare dei panorami ugualmente impressionanti si potrebbe volare in Slovenia, a Tolmino, una zona con fiumi, gole profonde e meravigliose valli. Per quanto riguarda le città d'arte italiane, infine, l'ideale sarebbe lasciare Roma per Genova.