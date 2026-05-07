Bianca Balti ai David di Donatello 2026 col corpetto scultura: è lei la diva della cerimonia

Bianca Balti ha condotto la 71esima edizione dei David di Donatello al fianco di Flavio Insinna e sul palco ha lasciato trionfare il glamour con un originale top scultura. Chi ha vestito la modella per l’atteso evento?

Bianca Balti è stata la grande protagonista della 71esima edizione dei David di Donatello, l'evento attesissimo nel mondo del cinema che ieri sera a Cinecittà ha premiato i talenti italiani del settore. Chiamata a condurre la serata al fianco di Flavio Insinna, la modella è arrivata sul red carpet con il fidanzato Alessandro Cutrera e fin dal primo momento ha lasciato trionfare il glamour. Da sempre fiera di rappresentare l'italianità all'estero, anche in questa occasione è riuscita a distinguersi per eleganza e stile, il tutto senza rinunciare alla semplicità. Chi ha firmato i look total black che ha sfoggiato durante la cerimonia di premiazione?

Chi ha vestito Bianca Balti ai David di Donatello 2026

Sul palco del Teatro 23 di Cinecittà, dove si sono tenuti ieri i Premi David di Donatello, Bianca Balti ha portato il suo sorriso, la sua forza e il suo glamour. Così come la maggior parte dei presenti in sala, anche lei ha scelto il nero, facendo leva sulla sua innata eleganza, ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, il look si è rivelato tutt'altro che banale. Affidatasi allo stylist Lorenzo Oddo, ha sfoggiato un look della collezione Autunno/Inverno 2026-27 di Issey Miyake, stilista giapponese che crea i vestiti come se fossero opere d'arte.

Issey Miyake collezione Autunno/Inverno 2026–27

La gonna è lunga e a colonna con un micro spacco laterale ma il grande protagonista è il bustier scultura, un modello lucido, con la scollatura strapless e la schiena nuda, che sembra essere stato creato direttamente sul corpo. Complici anche i capelli lisci, gli orecchini iconici di Bulgari e i tacchi alti, Bianca è riuscita a trasformarsi in una moderna dea greca dall'animo dark.

Bianca Balti in Issey Miyake

Il look di Bianca Balti sul red carpet

Poco prima di salire sul palco dei David di Donatello 2026 Bianca Balti aveva sfilato sul red carpet allestito fuori al teatro di Cinecittà. Anche in questa occasione ha scelto l'eleganza senza tempo del nero, affidandosi all'essenzialità di Jil Sander. Ha indossato un abito della collezione Autunno/Inverno 2026-27, un tubino dalla silhouette grafica e squadrata, con la pencil skirt al ginocchio, lo scollo a barca geometrico e uno strascico dallo stile minimal che parte dai fianchi. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sling-back di pelle nera, e gli scintillanti orecchini Bulgari, per la precisione i Diva's Dream in oro giallo con turchesi e ametiste. Bianca ha dato l'ennesima prova di essere una diva contemporanea, una donna che riesce a brillare, sorridere e lasciarsi sempre il passato alle spalle.