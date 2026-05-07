David di Donatello 2026, i look sul red carpet: trionfa il total black, da Annalisa a Matilda De Angelis

Ieri sera è andata in scena la 71esima edizione dei David di Donatello e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile. Annalisa, Arisa, Matilda De Angelis: chi ha firmato i loro look?

Ieri sera è andata in scena la 71esima edizione dei Premi David di Donatello, l'evento più atteso dell'anno nel cinema italiano, che premia gli attori, i registi e gli addetti ai lavori che si sono distinti per bravura e talento. Trasmessa in diretta su Rai 1 direttamente dal nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, la cerimonia è stata condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, che hanno accolto sul palco sia i vincitori, dalla Migliore attrice non protagonista Matilda De Angelis a Gianni Amelio che ha ricevuto il Premio alla Carriera, agli ospiti speciali, da Arisa ad Annalisa. Chi ha firmato i look delle star che hanno partecipato alla serata?

I look dei David di Donatello 2026

Ad aprire la 71esima edizione dei David di Donatello è stata Annalisa, che si è esibita in una meravigliosa versione rivisitata del brano Bang Bang (My Baby Shot Me Down). Apparsa sul palco stesa su un pianoforte, ha incantato il pubblico in vernice total black. Affidatasi ancora una volta alla stylist Susanna Ausoni (che la segue fin dai tempi di Sanremo 2024), ha scelto di essere vestita dalla Maison Mugler, sfoggiando un abito-trench super lucido, un modello lungo fino alle caviglie dalla silhouette fasciante, con la gonna a campana, i fianchi definiti e il bustier con maniche lunghe e abbottonatura laterale. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps color panna, mentre ad aggiungere un tocco fiammante è stato il make-up con rossetto e manicure rossa.

Annalisa in Mugler

Al termine dell'esibizione Flavio Insinna ha presentato la regina della serata: Bianca Balti, che ancora una volta si è cimentata nel ruolo di conduttrice. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, si è trasformata in una sorta di "scultura vivente" con un look total black firmato Issey Miyake composto da gonna con spacco e corpetto rigido in vernice nera con la scollatura strapless e la schiena nuda. Gli scintillanti orecchini Bulgari hanno aggiunto un tocco super scintillante, rendendo ancora più prezioso l'outfit da palcoscenico.

Bianca Balti in Issey Miyake

A vincere il premio di Migliore Attrice non protagonista è stata Matilda De Angelis, che fin dalla sfilata sul red carpet ha attirato tutti i riflettori su di sé in una splendida creazione di Giorgio Armani Privé. Il lungo abito a sirena è in velluto nero e ha degli inserti di cristalli tono su tono sui fianchi e sui lati del collo. A farla da padrone, però, è la maxi scollatura sulla schiena (che a quanto pare sembra essere il trend del momento). Il nuovo bob corto e mosso dell'attrice, inoltre, ha lasciato in vista degli orecchini con pietre di zaffiri di Tiffany&Co.

Matilda De Angelis in Armani Privé, gioielli Tiffany&Co.

Per ritirare il Premio David 2025 Ornella Muti ha lascito trionfare gli scintillii. Ha infatti indossato un maxi dress nero ricoperto di paillettes, un modello a sirena con le maniche lunghe e un originale scollo a barca arricchito da un maxi merletto di pizzo bianco. Non ha rinunciato agli occhiali da vista, ormai suo marchio di fabbrica, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo in risalto le sfumature bionde.

Ornella Muti

La performance di Arisa sulle note di Canta Ancora, il brano simbolo de Il ragazzo con i pantaloni rosa, è stata letteralmente magica. Dopo aver sfilato sul red carpet con un completo nero firmato Project Hope fatto di trasparenze e cut-out, la cantanta ha fatto un cambio look. Sul palcoscenico si è vestita di bianco con uno slip dress ricoperto di micro cristalli, la cui scollatura profonda ha lasciato in bella vista i gioielli di diamanti. I capelli lasciati sciolti e ondulati hanno aggiunto un ulteriore tocco principesco al live.

Salita sul palco per consegnare il premio alla Migliore regia, Margherita Vicario ha puntato sull'eleganza casual di Emporio Armani. Ha abbinato un paio di pantaloni neri, modello palazzo, a un bustier strapless in azzurro pastello, decorato all-over con dei ricami floreali blu e rosa. Sul lato, inoltre, ha la chiusura asimmetrica in stile corsetto.

Margherita Vicario in Emporio Armani

La coppia più glamour dei David di Donatello 2026? Quella formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra che, seguiti dalla stylist Rebecca Baglini, sono riusciti a dare il meglio di loro in fatto di look. Lui ha scelto un completo nero custom di Louis Vuitton, abbinandolo a un orologio Omega e a una scintillante spilla crivelli che ha agganciato sul bavero della giacca. Lei, invece, ha optato per una creazione d'archivio di Giorgio Armani in tulle blu petrolio con inserti neri scintillanti, completando il tutto con gioielli Crivelli e sandali Le Silla.

Francesca Barra in Giorgio Armani vintage, Claudio Santamaria in Louis Vuitton

Altra coppia super amata presente ai David 2026 è quella formata da Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino. Sul red carpet sono apparsi in coordinato in total black: lei si è affidata ad Armani Privé, che ha realizzato un abito custom con scollatura strapless "appuntita" ricoperto di cristalli, mentre lui ha optato per un classico completo doppiopetto. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'attore ha rinunciato alla cravatta, portando la camicia spuntata sul collo.

Anna Ferzetti in Armani Privé e Pierfrancesco Favino

A spezzare il total black che ha dominato il red carpet dei David è stata Tecla Insolia, che ha scelto un neutro color nude ma in un tessuto lurex leggermente traforato. Il suo abito sottoveste è firmato Fendi, è contraddistinto da silhouette ampia, gonna asimmetrica e scollo a V, ed è stato completato da un'icona borsa Baguette tempestata di cristalli.

Tecla Insolia in Fendi

A chiudere la serata è stata Francesca Michielin che, dopo aver sfilato sul red carpet in uno slip dress di seta con spacco laterale e cut-out, sul palco è apparsa super sbarazzina in un mini abito di Miu Miu. Il modello è "a sacchetto" e ha un colletto decorato con borchie e cristalli a contrasto. A completare il look non poteva mancare un ulteriore tocco glamour: le iconiche pumps I Love di Roger Vivier.