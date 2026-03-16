I look degli Oscar 2026: da Anne Hathaway a Nicole Kidman, sul red carpet piume e strascichi

Anne Hathaway

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Se l'anno scorso cristalli e ricami erano stati assoluti protagonisti sul red carpet degli Oscar, quest'anno la cerimonia ha visto un tripudio di piume e abiti lunghi con lo strascico. L'attesissimo evento, giunto alla 98esima edizione, ha riunito il meglio del mondo cinematografico, per consegnare gli ambiti riconoscimenti, i più prestigiosi per chi lavora nel mondo del cinema. Non ce l'ha fatta Timothée Chalamet, nominato come Miglior Attore per il film "Marty Supreme": il premio è andato a Michael B. Jordan per il film "Sinners". Hanno portato a casa la statuetta anche Jessie Buckley di "Hamnet" e Sean Penn per l'interpretazione in "One Battle After Another", eletto Miglior Film. Ma i meglio vestiti invece? La cerimonia degli Oscar 2026 si è contraddistinta per un ritorno a look più minimal e in linea col dress code, con meno voglia di apparire a tutti i costi .

Piume protagoniste sul red carpet

Teyana Taylor, come molte altre colleghe nella fatidica serata, ha scelto un look impreziosito dal dettaglio piumato, sia sul corpetto semitrasparente che sul lungo strascico posteriore. L'abito è una creazione Chanel ricamato con perle di vetro e cristalliblack&white, a cui ha aggiunto numerosi gioielli Tiffany & Co., tra cui una collana con un diamante di oltre 18 carati.

Teyana Taylor in Chanel, gioielli Tiffany&Co.

Piume anche per Demi Moore, che nella fatidica serata ha sfoggiato una creazione Gucci realizzata su misura per lei: l'abito strapless ha un vistoso dettaglio piumato sul corpetto e la silhouette a sirena che si apre in uno strascico, piumato anch'esso. Ma è il corpetto la vera particolarità, con una texture che ricorda quasi delle squame iridescenti.

Demi Moore in Gucci custom

Piume anche per Nicole Kidman, tra le più belle sella serata col suo elegantissimo abito strapless Chanel caratterizzato da un corpetto ricamato con cristalli e perline nere, ornato con una balza di piume e gonna fluida, a cui le piume hanno dato un po' di delicato movimento. Ha abbinato gioielli di alta gamma Chanel.

Nicole Kidman in Chanel

Anne Hathaway diva glamour della serata

L'attrice è nota per il suo stile eternamente elegante e raffinato, che incarna il glamour più puro. Non ha deluso le aspettative con questo abito principesco strapless firmato Valentino, con ricami floreali, maxi cintura in vita e con tanto di guanti lunghi neri. Anne Hathaway ha completato il look con scarpe Roger Vivier e gioielli Bulgari che hanno portato un tocco di luce all'outfit rendendolo ancora più prezioso.

Anne Hathaway in Valentino, scarpe Roger Vivier, gioielli Bulgari

Con Gwyneth Paltrow vince la semplicità

Decisamente minimal e all'insegna della semplicità l'0utfit di Gwyneth Paltrow per la fatidica serata. L'attrice ha scelto una creazione italiana firmata Giorgio Armani Privé. È un look realizzato su misura: un abito strapless in seta avorio color crema, caratterizzato da aperture laterali che rivelano pantaloni in tulle color carne impreziositi da dettagli in cristallo. Ha aggiunto collier e orecchini Tiffany&Co., unico dettaglio vistoso del look, pensato proprio per esprimere purezza e pacatezza, un'eleganza senza tempo.

Gwyneth Paltrow indossa gioielli Tiffany & Co.

Misty Copeland, una ballerina in tutù agli Oscar

La ballerina Misty Copeland si è esibita in una performance sul palco, accompagnando i cantanti Miles Caton e Raphael Saadiq sulle note di "I Lied to You", una canzone tratta dalla colonna sonora di "Sinners". La performance è arrivata pochi giorni dopo le infelici dichiarazioni di Timothée Chalamet (candidato come Miglior attore), il quale ha affermato che "a nessuno importa più di questa forma d'arte morente", riferendosi al balletto e alla lirica. Prima dell'esibizione, la danzatrice ha sfilato sul red carpet con un outfit black&white di David Koma, realizzato su misura: blazer nero strutturato con profonda scollatura a V e vaporoso tulle bianco sui polsini e sull'orlo, abbinato a una gonna bianca fluida.

Misty Copeland in David Koma, gioielli Jared

Kate Hudson e Emma Stone brillano sul red carpet

Kate Hudson non ha rinunciato al look sparkling: un abito bustier color verde giada con scollo a cuore abbinato a un prezioso gioiello di Garati: il collier vale 35 milioni di dollari e presenta oltre 41 carati di rari diamanti verdi. Il vestito è una creazione di un brand italiano: si è affidata alla maestria di Armani Privé: fa parte della collezione Primavera/Estate 2026.

Kate Hudson in Armani Privé, gioielli Garatti

Decisamente scintillante anche l'outfit di Emma Stone. L'attrice era candidata al premio per l'interpretazione in "Bugonia". Ha brillato sul red carpet in un abito Louis Vuitton bianco, realizzato su misura e ricamato a mano, abbinato a gioielli Repossi.

Emma Stone in Louis Vuitton, gioielli Repossi

Zoe Saldana in total black

Il total black resta uno dei look più intramontabili alle serate di gala, il preferito delle celebrities: sanno che col nero non si sbaglia mai, sul red carpet, perché è icona di eleganza senza tempo. Zoe Saldana ha optato proprio per un abito nero in pizzo e raso di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, dal corpetto semitrasparente con bretelline sottili e gonna fluida. Impossibile non notare il dettaglio prezioso: la splendida collana Cartier.

Zoe Saldana in Saint Laurent, gioielli Cartier

L'outfit colorato della Miglior attrice

Jessie Buckley ha vinto la statuetta come Miglior attrice. Ha ritirato il premio indossando un abito bicolore di Chanel con strascico, rosso e rosa, aggiungendo anche collana e orecchini di diamanti della stessa Maison.