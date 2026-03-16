Jessie Buckley agli Oscar 2026: l’abito della Miglior attrice si ispira a Grace Kelly

Jessie Buckley ha vinto l’Oscar come Miglior attrice: ha ritirato la statuetta con un look colorato, un vestito iconico nella storia della moda e del cinema.

Jessie Buckley agli Oscar 2026

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Il pubblico ha amato l'interpretazione di Jessie Buckley nel film "Hamnet", ma ha conquistato anche i giudici dell'Academy che le hanno conferito il premio Oscar come Miglior attrice protagonista. Per lei la serata di premiazione è quindi stata particolarmente speciale e memorabile: ha ritirato la prestigiosa statuetta con un look che non è passato inosservato e che ha portato i più attenti indietro nel tempo di qualche anno.

Il look della Miglior attrice protagonista 2026

Solitamente sul red carpet degli Oscar siamo abituati a vedere celebrity in total black o con look scintillanti: il nero e i cristalli vanno per la maggiore a queste serate di gala. Stavolta, invece, è stato un tripudio di strascichi e piume, da Nicole Kidman a Demi Moore, per fare solo due esempi. Jessie Buckley ha fatto una scelta di stile diversa: un outfit colorato. L'attrice ha ritirato la statuetta con un abito firmato Chanel, una creazione in rosa e rosso realizzata su misura, appositamente per lei.

Jessie Buckley in Chanel

Dietro c'è la stylist Danielle Goldberg, che ha curato l'immagine dell'attrice, portandola sul red carpet con questo outfit da principessa moderna, classico ma con un tocco contemporaneo. E a qualcuno non è sfuggito il riferimento nascosto nel look. Non è infatti proprio un look del tutto inedito, in particolare per quanto riguarda il dettaglio del corpetto. Bisogna tornare indietro nel tempo, al 1956, quando Grace Kelly (non ancora principessa) sfilò sul red carpet degli Oscar per la sua ultima apparizione hollywoodiana, indossando un abito disegnato da Edith Head. L'attrice avrebbe di lì a poco sposato Ranieri III di Monaco abbandonando le scene e la carriera, per dedicarsi alla vita reale.

Grace Kelly agli Oscar 1956

L'abito di Grace Kelly, in quell'occasione, aveva appunto un dettaglio che è stato ripetuto anche nel look di Jessie Buckley: il drappeggio sul corpetto, che lascia le spalle leggermente nude. È un elemento che apporta un tocco raffinato, chic ed elegante, molto delicato. Jessie Buckley, con questo suo look, ha richiamato un outfit d'epoca iconico di una figura a sua volta iconica nella storia del cinema, riportando l'attenzione su uno stile non urlato e femminile, classico ma reinterpretato in chiave moderna. In questo modo ha fatto centro, salendo sul palco col suo look migliore.