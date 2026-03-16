Messaggi di pace agli Oscar 2026: da Javier Bardem con la scritta “No guerra” alle spillette “Ice Out”

Molti artisti hanno espresso il loro desiderio per un mondo di pace, senza guerre e ingiustizie. Lo hanno fatto con delle spillette simboliche.

Javier Bardem agli Oscar 2026

Cinema, moda, ma anche politica e messaggi sociali: agli Oscar 2026 non è mancato nulla. I prestigiosi riconoscimenti hanno celebrato il talento dei grandi protagonisti del settore: hanno portato a casa la statuetta della 98esima edizione Paul Thomas Anderson per la Migliore regia, Michael B. Jordan come Miglior attore protagonista, Jessie Buckley come Miglior attrice. Quest'ultima ha ritirato il premio con un abito ispirato alla grande Grace Kelly. Tutte le celebrities hanno sfilato sul red carpet con look particolarmente eleganti quest'anno: piume e strascichi hanno fatto da filo conduttore. Ma qualcuno nei propri outfit ha anche voluto inserire qualche messaggio legato all'attualità.

Le spillette protagoniste agli Oscar 2026

L'attualità è entrata nel Dolby Theatre di Los Angeles, che ha ospitato la 98esima edizione degli Oscar 2026. Alla cerimonia di premiazione, per la consegna delle famose statuette, diversi artisti hanno indossato delle spillette simboliche, appuntate ai loro abiti, per lanciare dei messaggi ed esprimersi su questioni importanti. Due i grandi filoni principali: la questione dell'ICE e le guerre in corso.

Saja Kilani

Alcuni, per esempio l'attrice Charithra Chandran, portavano le spille con la scritte "Artists4Ceasefire". Quest'ultimo è un collettivo di artisti e attivisti che chiedono la pace in risposta alle continue violenze in Israele e Palestina. La spilla raffigura una colomba che porta un fiore di loto con uno stelo di filo spinato, immagine che vuole simboleggiare la speranza, la resilienza, la pace. Come l'attrice di "Bridgerton" anche il produttore cinematografico franco-tunisino Nadim Cheikhrouha, la produttrice Elizabeth Woodward, l'attore arabo-israeliano Amer Hlehel e Saja Kilani, protagonista di "The Voice of Hind Rajab". Il film, candidato come Miglior film internazionale, racconta proprio la storia vera di una bambina di Gaza uccisa dall'esercito israeliano.

Abby Wambach e Glennon Doyle con le spillette agli Oscar 2026

Altri avevano quelle con la scritta "Just Peace". Sulla giacca di Javier Bardem, invece, spiccava un "No alla guerra" ricamato in rosso a caratteri cubitali. L'attrice Sara Bareilles, la calciatrice Abby Wambach e la costumista Malgosia Turzanska hanno indossato la spilla con la scritta "Ice Out". Glennon Doyle ha optato per una pochette nera: i cristalli formavano la scritta "Fuck Ice".

Sara Bareilles con la spilla "Ice Out" agli Oscar 2026

È un dettaglio già visto anche in occasione dei Grammy Awards 2026, simbolo di protesta contro Donald Trump e l'Immigration and Customs Enforcement. L'Agenzia per il controllo dell'immigrazione è stata di recente al centro di grossi scandali, dalla morte per mano degli agentidi Alex Pretti al bambino di soli 5 anni arrestato e deportato.