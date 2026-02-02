Ai Grammy 2026 gli artisti protestano contro Trump indossando le spille con la scritta “ICE Out”

Billie Eilish ai Grammy 2026 indossa la spilletta anti ICE

Ai Grammy Awards, la serata più importante dedicata alla musica globale, alcuni artisti hanno scelto di schierarsi e lanciare un messaggio. Si è visto anche ai Golden Globes del mese scorso, dove alcuni attori (tra cui Mark Ruffalo) hanno appuntato alle giacche la spilla con la scritta "ICE Out". Lo stesso accessorio ha sfilato anche sul red carpet dei Grammy, attirando immediatamente l'attenzione.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta in un momento delicatissimo: negli States la dura linea adottata da Donald Trump in materia di immigrazione sta facendo molto discutere. Al centro del dibattito c'è l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, dunque l'Agenzia per il controllo dell'immigrazione. Il mondo intero ne sta parlando, visti i recenti casi di cronaca che hanno diviso l'opinione pubblica. L'infermiere Alex Pretti è morto per mano degli agenti: era disarmato ed era intervenuto in difesa di una donna. Prima di lui è stata uccisa Renne Nicole Good: in un video si vede l'agente che apre il fuoco mentre lei si allontana in auto. E poi c'è il recente caso del bambino di soli 5 anni arrestato e deportato.

Justin Bieber e Hailey Bieber con la spilletta

Se da un lato c'è chi chiede di tagliare i fondi all'agenzia, c'è anche chi invece ne difende l'operato. Dal canto loro, però, molti artisti hanno voluto esporsi e dire la propria, lasciando che a parlare fosse la spilletta, cercando così di sensibilizzare su ciò che sta avvenendo nel Paese. Hanno sfruttato la serata per esprimersi contro l'ICE e contro Trump: Billie Eilish, Justin Bieber e Hailey Bieber, Finneas O'Connell, Kehlani, Samara Joy, Amy Allen, Roberto Glasper, Rhiannon Giddens (che di spillette ne aveva addirittura sei) e moltissimi altri. C'è chi ha fatto anche di più.

Finneas, O’Connell con la spilla "ICE Out"

Bad Bunny si è aggiudicato il premio Album dell'anno e quando è salito sul palco nel suo discorso si è espresso molto chiaramente a sfavore della violenza che si sta vedendo nel Paese a opera dell'ICE. "Prima di ringraziare Dio, dico basta ICE – ha detto Bad Bunny – Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, siamo umani e siamo americani". Anche Billie Eilish ha provato a dire la sua, ma quando la cantante ha urlato "E fanculo l'ICE, è tutto quello che dirò" il suo discorso è stato censurato durante la messa in onda della CBS.