Ai Grammy Awards 2026 artisti contro Trump e ICE, Bad Bunny: “Non siamo animali ma esseri umani”

Justin Bieber, Hailey Baldwin e Billie Eilish ai Grammy Awards con la spilla anti ICE

Nella serata in cui Bad Bunny è stato il primo artista latino a vincere un Grammy Awards come Miglior album, l'evento è stato caratterizzato dalla protesta contro Donald Trump e l'ICE, l'agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa dei controlli sull'immigrazione. Molti artisti avevano delle spillette anti ICE e alcuni tra quelli che hanno potuto tenere un discorso sul palco hanno colto l'occasione per esprimersi contro gli agenti che da mesi stanno creando scompiglio nelle strade americane, uccidendo anche due persone. Proprio questi due omicidi hanno portato Bruce Springsteen a scrivere la canzone "Streets of Minneapolis".

Il cantante portoricano, ma anche Billie Eilish, Justin Bieber, Hailey Baldwin e altri hanno voluto esprimersi contro la violenza che si sta vedendo nelle strade: "Prima di ringraziare Dio, dico basta ICE", ha detto Bad Bunny. "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, siamo umani e siamo americani… L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore, quindi per favore, dobbiamo essere diversi. Se combattiamo, dobbiamo farlo con amore. Non li odiamo, amiamo la nostra gente, amiamo le nostre famiglie e questo è il modo di farlo, amiamo". Un messaggio che arriva a una settimana dal Super Bowl dove il cantante portoricano di "Debí tirar más fotos" sarà protagonista dell'Halftime.

Ricevendo il premio come canzone dell'anno per "Wildflower", Billie Eilish è salita sul palco e ha voluto dire la sua: "Per quanto mi senta grata, onestamente non sento il bisogno di dire altro, se non che nessuno è illegale su una terra rubata", ha detto la cantautrice. "È davvero difficile sapere cosa dire o cosa fare in questo momento… dobbiamo continuare a lottare, a far sentire la nostra voce e a protestare". Il discorso di Eilish, però, è stato censurato durante la trasmissione della CBS quando la cantante ha detto "E fanculo l'ICE, è tutto quello che dirò. Scusate!". Anche lei aveva appuntata una spilla "ICE OUT".

Sebbene non abbia apertamente parlato di ICE, Olivia Dean ha usato il proprio discorso come vincitrice del premio Best New Artist per rendere omaggio alla nonna immigrata: "Sono qui come nipote di un'immigrata. Sono il frutto del coraggio e penso che queste persone meritino di essere celebrate". SZA ha detto: "Per favore, non disperate. Possiamo andare avanti, abbiamo bisogno gli uni degli altri… non siamo governati dal governo, siamo governati da Dio", mentre Kehlani, che ha vinto due premi R&B per la sua canzone "Folded", durante un'intervista sul red carpet ha detto: "Volevo dire al diavolo quelli dell'ICE. Penso che siamo tutti un gruppo troppo potente per stare tutti insieme in una stanza e non fare una dichiarazione nel nostro Paese, quindi per me è una cosa assurda".