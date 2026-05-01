Al Concertone Delia cambia il testo di Bella ciao, “esseri umani” al posto di “partigiani”: “Nessuna censura”

Delia in concerto

Delia ha voluto difendersi dalle critiche che le sono piovute addosso dopo aver cambiato il testo di "Bella ciao", sostituendo la parola "partigiani" con "esseri umani". In passato, durante X Factor, la cantautrice aveva fatto la stessa cosa, sostituendola, però, con "siciliani". Dopo l'esibizione, che ha chiuso la prima parte del Concertone del Primo Maggio di Roma, sui social si sono scatenate non poche polemiche per la scelta di mettere mano a quella che è una canzone simbolo del Paese e di quella piazza.

"È stata una mia scelta. Non è che non ho voluto prendere una posizione, ho voluto allargare questa posizione, perché i partigiani sono esseri umani. In questo momento, per ciò che sta succedendo nel mondo – in Iran, in Palestina, dove cadono bombe ovunque – la gente non è libera di vivere" ha spiegato scendendo dal palco. Delia ha rivendicato questa scelta spiegando che per lei "non è censura voler allargare il significato e di far capire che bisogna aprire gli occhi e non pensare solo al passato, perché il passato è passato. Per rendere il futuro migliore è necessario anche allargare certi significati e per me è stato giusto allargarli in questo mondo".

Delia spiega che è comprensibile non essere capiti "però è giusto poterne parlare e confrontarsi". La versione di "Bella ciao" portata sul palco di San Giovanni dalla cantautrice riprende quella che portò qualche mese fa sul palco di X Factor. Delia, infatti, ha interpolato il canto dei partigiani con Pink Soldiers, colonna sonora di Squid Game, popolare serie coreana, a cui ha anche aggiunto una propria strofa in siciliano sui Vespri. "I partigiani sono superati e divisivi? No, assolutamente, essendo una cover ho dato la mia versione – risponde Delia – sentivo di dover allargare questa cosa a tutto il mondo e non a un caso specifico" continua. La sua intenzione era allargare il significato anche a chi vive "dall'altra parte del mondo (dove) c'è gente che viene bombardata".