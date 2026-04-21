Elettra Lamborghini verso Belve: da Supershore ai successi di “Pem Pem” e “Voilà” e la lite con la sorella Ginevra

Elettra Lamborghini, 2026

Mancano poche ore alla messa in onda dell'intervista di Elettra Lamborghini a Belve, il format Rai condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Si tratta di un ritorno per la cantante di "Voilà", già ospite degli studi Rai nel febbraio 2022. Ma dopo aver registrato la puntata e a 24 ore dalla messa in onda su Rai 2, i legali dell'artista avevano deciso di ritirare la liberatoria, chiedendo la visione e la possibilità di rettificare il girato.

Il motivo della mancata liberatoria a Belve nel 2022

A svelare i motivi del dietrofront è stata poi, tre anni dopo, la stessa cantante ospite nel podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan. Lamborghini ha descritto il fraintendimento con la natura della trasmissione, che non aveva mai visto: "Non avevo mai visto questo programma, pensavo fosse un'intervista normalissima – ha spiegato -. Stavo smentendo tutte quelle cose assurde che a volte escono sui social. Alla fine mi sentivo di essere a Le Iene, non ho firmato e non so nemmeno perché in realtà".

Gli inizi a MTV, da Supershore a Riccanza, fino all'esordio sanremese con "Musica (e il resto scompare)"

Facendo un passo indietro, la carriera di Elettra Lamborghini ha vissuto diverse transizioni. Basti pensare agli inizi nel circuito dei reality di MTV: dalle tre edizioni di "Supershore" in Spagna, al passaggio in Italia con "Riccanza". Successivamente arriveranno le prime collaborazioni musicali ufficiali, con "Lamborghini RMX" di Guè Pequeno e Sfera Ebbasta e poi l'esordio discografico con "Pem Pem". Nel suo primo album ufficiale del 2019, "Twerking Queen", collabora con Sfera Ebbasta, Guè, ma anche Pitbull in "Tòcame" e "Non succederà più" con Myss Keta. L'uscita del progetto viene accompagnata dalla deluxe nel febbraio 2020 per la sua prima partecipazione sanremese con "Musica (e il resto scompare)".

Lo scontro con sua sorella Ginevra Lamborghini e il matrimonio con il dj Afrojack

Tra il 2018 e il 2022, Elettra Lamborghini incontra il suo attuale marito, il dj internazionale Afrojack, nome d'arte di Nick Van de Wall. I due si sposeranno nel settembre 2020, con l'assenza durante la cerimonia di sua sorella Ginevra. Il matrimonio si tiene nella cornice di Villa Balbiano, situata nel comune di Ossuccio, sulle sponde del Lago di Como. Proprio l'assenza di sua sorella sarà la conseguenza di rapporti incrinati negli anni precedenti e che raggiungeranno il culmine solo due anni dopo, quando Ginevra Lamborghini partecipa al Grande Fratello Vip. La cantante di "Pistolero" interviene in via ufficiale con una diffida al programma per tutelare la propria privacy e quella della famiglia. Proprio in quel periodo, Giaele De Donà svelò alcuni dei motivi dietro la decisione di Elettra di chiudere il rapporto con la sorella: “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è".

La carriera da conduttrice, da Only Fun su Nove a Sanremo 2025

Il movente del litigio tra le due sorelle non è mai stato chiarito, ma si potrebbe considerare come uno dei motivi di scontro il tentativo d'ingresso nel mondo della musica di Ginevra, che nel 2020 pubblicò "Scorzese". Nel frattempo, tra il 2022 e il 2024 Elettra diventa una delle conduttrici di "Only Fun – Comico Show" su Nove insieme ai PanPers, prima di esordire come conduttrice al Festival di Sanremo nel 2025, accompagnando Carlo Conti durante la terza serata. Nel 2023 ha pubblicato il suo nuovo disco, "Elettraton", che contiene i successi "Mani in alto" e il brano natalizio "A mezzanotte".

Il ritorno da concorrente a Sanremo 2026 con Voilà e i "festini bilaterali"

Quest'anno è ritornata con "Voilà", questa volta da concorrente, al Festival di Sanremo 2026. Tra i momenti più virali della sua partecipazione, c'è sicuramente lo "sleepgate", portato anche sul palco dell'Ariston. Infatti, la cantante si è più volte lamentata degli eccessivi rumori provenienti da party notturni organizzati nei pressi del suo albergo, ribattezzati "festini bilaterali". Una querelle che l'ha costretta anche a spostarsi, durante la quarta serata, quando si è trasferita in un hotel del Principato di Monaco. Dopo il ritorno al Festival con "Voilà", è entrata a far parte del roster di "Canzonissima", la trasmissione di Milly Carlucci che l'ha già vista esibirsi con "Bella vera" degli 883, "Alta marea" di Antonello Venditti dedicata alla sua cavalla Lolita, scomparsa cinque anni prima, e "I bambini fanno ooh" di Povia.