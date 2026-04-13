“Elettra Lamborghini torna ospite a Belve”, nel 2022 l’intervista fu bloccata per la mancata liberatoria

Elettra Lamborghini sarà ospite a Belve. Dopo l'intervista non andata in onda nel 2022, quando non firmò la liberatoria e chiese di rivedere il girato, la cantante tornerà nello studio di Francesca Fagnani e si racconterà per la prima volta. A farlo sapere è Giuseppe Candela su Chi. La registrazione dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, anche se non c'è ancora la data di messa in onda.

Stando all'indiscrezione, Lamborghini è pronta a raccontarsi nello studio di Belve quattro anni dopo la prima volta. La sua prima intervista, registrata nel 2022, non è mai stata trasmessa perché la cantante non aveva firmato la liberatoria prevista. Come altri personaggi dello spettacolo, l'interprete di Voilà parlerà della sua carriera, della vita privata e probabilmente svelerà alcuni aspetti inediti della sua vita, in un momento particolarmente pieno di impegni lavorativi. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove aveva fatto parlare di sé non soltanto per il brano ma anche per i "festini bilaterali", è impegnata come concorrente di Canzonissima con Milly Carlucci. Nell'ultima puntata, in onda l'11 aprile, la sua presenza sul palco è rimasta in dubbio fino all'ultimo per via di alcuni problemi di salute. Al momento non si sa quando sarà trasmessa la sua intervista: la registrazione sarebbe prevista nei prossimi giorni ed è probabile che venga mandata in onda nella prossima puntata, martedì 21 aprile su Rai2.

Ma cosa successe quattro anni fa a Belve? A raccontarlo, al tempo, fu Francesca Fagnani: la conduttrice spiegò che Lamborghini aveva chiesto di tagliare alcune parti dell'intervista, ma la richiesta non fu accettata perché contro lo spirito del programma. "I patti sono chiari: non faccio rivedere le interviste e non permetto a nessuno di fare editing di un programma Rai. Anche nel rispetto del nostro lavoro giornalistico e dell’azienda", aveva infatti chiarito la conduttrice. Solo nel gennaio 2025, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, la cantante aveva spiegato il perché del suo gesto: "Non avevo capito il gioco, non avevo mai visto quel programma, pensavo fosse un'intervista normalissima".