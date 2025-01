Elettra Lamborghini spiega perché bloccò la sua intervista a Belve: “Non avevo capito il gioco”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Prima che Mammucari si alzasse e andasse via, dando vita a uno dei momenti più iconici della storia di Belve, a far parlare di sé per un'intervista non andata a buon fine con Francesca Fagnani era stata Elettra Lamborghini, che non aveva firmato la liberatoria dell'intervista fatta con la giornalista. La cantante, che sarà co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo, ha raccontato come siano andate le cose dal suo punto di vista ad Alessandro Cattelan, nel corso di una puntata del podcast Supernova.

Per la prima volta Lamborghini è tornata a parlare di un tema che aveva fatto molto discutere, soprattutto per i tratti poco chiari di quella vicenda. "Non avevo capito il gioco", ha detto in sostanza la cantante, spiegando di non avere compreso quale fosse il contesto e di avere percepito troppa pressione nel corso dell'intervista: "Mi sembrava di essere a Le Iene".

Lamborghini sulla sua intervista bloccata a Belve

Lamborghini in prati a lascia intendere a Cattelan che non conosceva il format di Belve prima di prendere parte al programma e di essere stata spaventata dalle domande della conduttrice: "Non lo avevo mai visto questo programma, pensavo fosse un'intervista normalissima. Stavo smentendo tutte quelle cose assurde che a volte escono sui social. Alla fine mi sentivo di essere a Le Iene, non ho firmato e non so nemmeno perché in realtà. L'intervista era venuta molto figa, quando mi aveva chiesto che Belva mi sentissi, ho detto sia cane, poi cavallo, poi leopardo. Insomma, non avevo capito il gioco".

Le parole di Francesca Fagnani

Al tempo, era il 2022, era stata proprio Francesca Fagnani a parlare della vicenda, spiegando che Lamborghini, tramite il suo staff, aveva chiesto in sostanza di tagliare alcune parti dell'intervista: "I patti sono chiari: non faccio rivedere le interviste e non permetto a nessuno di fare editing di un programma Rai. Anche nel rispetto del nostro lavoro giornalistico e dell’azienda. È un viziaccio che gli ospiti si dovrebbero togliere. Lo rivendico per tutte le trasmissioni e tutti gli articoli. Se mi fai un’intervista io accetto le domande e il rischio. Ma non chiedo di rileggerla: sarebbe un atto di sfiducia. In Belve si esce come si esce, non per come si vuole uscire dopo".