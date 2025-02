video suggerito

Fuorionda contro Selvaggia Lucarelli a La Vita In Diretta, ma la giornalista sente tutto: interviene Matano A La Vita In Diretta Selvaggia Lucarelli ha ascoltato i commenti sul suo conto di Luca Tommasini e Marinella Venegoni, ospiti in studio che non credevano di avere i microfoni accesi. La giornalista si è così rivolta ad Alberto Matano: "Sento tutto, digli di non farmi sentire".

A cura di Gaia Martino

Gaffe a La Vita In Diretta di Luca Tommasini e Marinella Venegoni, ospiti in studio di Alberto Matano a poche ore dalla terza serata del Festival di Sanremo 2025. Selvaggia Lucarelli si è collegata in diretta per parlare del Festival, ma l'audio in studio è rimasto acceso e la giornalista ha ascoltato le parole degli ospiti di Matano sul suo conto: "Digli di non farmi sentire", le parole per avvisare cosa stava accadendo.

Cosa è successo a La Vita In Diretta tra Lucarelli, Tommasini e Venegoni

Dopo un confronto con Marinella Venegoni riguardo i commenti sulla canzone di Simone Cristicchi, Alberto Matano ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di rimanere in collegamento per parlare con Elettra Lamborghini, fermata dall'inviata a Sanremo fuori all'Ariston. L'audio in studio, però, è rimasto acceso e la Venegoni e Tommasini hanno commentato così l'intervento della Lucarelli: "Mi sono fatto un'amica, non vedeva l'ora". La giornalista ha subito spiegato cosa stava accadendo: "Alberto, succede che io sento tutto quello che stanno dicendo i tuoi ospiti di me, digli di non farmi sentire. Dicono "Questa aspettava solo questo". Matano ha subito replicato "Cosa è stato detto?" prima di dare parola a Tommasini: "Selvaggia, ho detto che tu sei pronta a rispondere alle provocazioni".

Le scuse di Alberto Matano a Selvaggia Lucarelli

Dopo la chiacchierata con Elettra Lamborghini, Alberto Matano ha chiuso il collegamento con l'Ariston e si è scusato con Selvaggia Lucarelli: "Se è stato detto qualcosa di spiacevole, mi scuso. Sai quello che c'è tra di noi, ti ho voluto qui perchè sei un punto di vista unico. Mi dispiace se è stato qualcosa di spiacevole". "Ma non l'hai detto tu" ha aggiunto la giornalista prima che intervenisse la Venegoni per ribadire di aver usato i toni in chiave "ironica": "Ero ironica", le parole prima di cambiare argomento.