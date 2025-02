Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti dopo Sanremo 2025: “Abituato a fare slurp”, “Ego smisurato, ma chi ti fila”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Il Festival di Sanremo 2025 è finito, ma c'è ancora tempo per qualche polemica o screzio. In queste ore, Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti hanno avuto uno scontro a distanza, indirettamente legato alla canzone di Simone Cristicchi "Quando sarai piccola". A innescare la miccia, le dichiarazioni del giornalista a Domenica In.

Cosa ha detto Marino Bartoletti a Domenica In

Marino Bartoletti era tra gli ospiti di Domenica In nel corso della puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2025. Dopo l'esibizione di Simone Cristicchi con la canzone Quando sarai piccola, Bartoletti ha commentato:

Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation soltanto a lui. Dopodiché, però, qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale, ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito.

Nei giorni scorsi, Selvaggia Lucarelli è stata tra coloro che hanno criticato il brano di Cristicchi. La giornalista ritiene che la canzone "Quando sarai piccola" finisca col romanticizzare una malattia feroce come l'Alzheimer. Per questo, in molti – inclusa la diretta interessata – hanno ritenuto che le parole durissime di Bartoletti si riferissero a Lucarelli.

Il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, dopo avere ascoltato le parole di Marino Bartoletti, ha commentato: "Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica". In queste ore, il giornalista ha replicato su Instagram, sostenendo di non seguire la collega. A suo dire, il suo intervento non era rivolto a Selvaggia Lucarelli:

Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli – mai nominata e soprattutto mai seguita – mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi. Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila. Apprezzo comunque la sua autocritica quando scrive di "giornalisti che passano direttamente all'insulto nei confronti di chi coltiva l'esercizio della critica".

La controreplica di Lucarelli non si è fatta attendere: "Poveretto".