video suggerito

Marina La Rosa difende Elodie per la lite a Domenica In sul vestito strappato: l’accusa a Davide Maggio Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 18 febbraio, Marina La Rosa ha preso le difese di Elodie, protagonista di un duro confronto con Davide Maggio. Il giornalista, ospite di Myrta Merlino, ha chiarito la sua posizione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 18 febbraio, Myrta Merlino ha ospitato Davide Maggio. Il giornalista, protagonista di un acceso confronto con Elodie nel corso della puntata di Domenica In speciale Sanremo, è tornato sull'argomento per chiarire la sua posizione. In quell'occasione i toni tra i due si erano fatti accessi, con l'artista che era apparsa visibilmente alterata dopo una domanda del giornalista su cosa fosse successo nei camerini e se fosse vero che qualcuno le avesse strappato l'abito sfoggiato sul palco dell'Ariston. Marina La Rosa, presente nella trasmissione di Canale 5, ha difeso la cantante.

Davide Maggio sul litigio con Elodie a Domenica In

Myrta Merlino ha esordito ricordando le parole di Elodie a Domenica In. La cantante, infatti, dopo la domanda di Davide Maggio a proposito del vestito strappato, ha accusato i giornalisti di scrivere caz*ate. La conduttrice ha chiarito come, in seguito al loro botta e risposta, Maggio sia diventato bersaglio sui social per il comportamento da Mara Venier. "Ci sono degli artisti che vivono nella loro bolla social e pensano che quel consenso sia la realtà. Io da giornalista dovevo difendere la categoria e la professione – ha chiarito l'ospite – Se non c'è più la possibilità di fare una domanda, allora vuol dire che in Italia il diritto di critica non ha più cittadinanza. Non bisogna dire che sono tutti belli, tutti buoni e tutti bravi".

Marina La Rosa risponde a Davide Maggio: "Con Elodie hai insistito"

Marina La Rosa è intervenuta sulla questione. "Io e Davide ci troviamo spesso d'accordo su tante cose, in questo caso no. Non si trattava di difendere una categoria. È vero che a volte i giornalisti dicono cose che non hanno a che fare con la realtà. A Elodie hai fatto una domanda che ci stava, dato che si vociferava questa cosa del vestito strappato – ha spiegato – Nel momento in cui ti risponde di no e ti dice: "Ti pare che io mi arrabbi per questa cosa? Sarebbe dovuta finire qui. Invece, Davide, a volte i giornalisti sono molto egocentrici e sembra che i personaggi siate voi. Tu hai insistito". Il giornalista ha replicato:

È un altro il focus: noi eravamo là a fare le domande. Nel momento in cui arriva una domanda sul dietro le quinte, ti puoi incavolare? Mi sono innervosito perché lei ha detto che noi scriviamo caz*ate. Tutti possono rispondere in una determinata maniera, ma se lei non si è presentata dopo l'esibizione alla consueta intervista dopo l'esibizione sul palco qualcosa che non andava c'era. Avevo diritto di approfondire o no?