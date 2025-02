video suggerito

Attaccano Selvaggia Lucarelli fuori dall'hotel: "Mandi la gente in galera", la giornalista minaccia di chiamare i Carabinieri Botta e risposta a Sanremo tra Selvaggia Lucarelli e una signora, che si è presentata fuori dal suo hotel. "Fai andare la gente in galera per niente, sei una pazza", urla la signora in questione. La giornalista perde la pazienza e minaccia di chiamare i Carabinieri.

A cura di Elisabetta Murina

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e una signora durante il Festival di Sanremo. Come si vede in alcuni video che circolano su TikTok, la signora in questione si è presentata fuori dall'hotel della giornalista per avere un confronto con lei e "difendere Chiara Ferragni". Lucarelli ha però perso la pazienza e minacciato di chiamare i Carabinieri.

"Fai andare la gente in galera", la reazione di Lucarelli

Come si vide in alcuni video su TikTok, una signora di cui non si conosce il nome, si è recata davanti all'hotel di Lucarelli per "difendere Chiara Ferragni", dopo i recenti gossip che l'hanno coinvolta. "Fai andare la gente in galera per niente, sei una pazza. Dimmi che mestiere fai", urla la signora. Lucarelli perde la pazienza: "Se continui a parlare, chiamo i carabinieri". "Perché ti agiti tanto? Non sei capace a parlare con delicatezza, ti sei rivelata per quello che sei", continua la signora tra la folla. "Fate andare via questa psicopatica", incalza Lucarelli. A difenderla è intervenuto il compagno Biagiarelli, ma la signora ha incalzato: "Guarda che sa difendersi da sola, non è una cretina".