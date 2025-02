video suggerito

Selvaggia Lucarelli non vuole parlare di Fedez, Cattelan: "Che ne pensi?" e lei : "Dove vai in vacanza?" Durante la seconda puntata del DopoFestival, Alessandro Cattelan ha provato a coinvolgere Selvaggia Lucarelli in un commento sulla performance di Fedez, sapendo bene che tra i due non corre buon sangue.

Durante la seconda puntata del DopoFestival, Alessandro Cattelan ha provato a coinvolgere Selvaggia Lucarelli in un commento sulla performance di Fedez, sapendo bene che tra i due non corre buon sangue. La risposta della giornalista? Un elegante dribbling.

"Oggi Fedez mi è piaciuto. Tu cosa ne pensi, Selvaggia?"

Tutto è iniziato con Alessandro Cattelan che ha elogiato il rapper andandosi a piazzare sornione proprio accanto all'opinionista: "Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi, Selvaggia? Che voto gli hai dato?". La risposta di Selvaggia Lucarelli non è stata certamente diretta, anzi ha svicolato con grande ironia almeno fin quando ha potuto: "Ti piace il mio tailleur?"

"Il mondo sa cosa vuol dire quando Selvaggia dà un 6"

Il conduttore, però, ha insistito: "Io mi ricordo che voto gli hai dato". Alla fine, la giornalista ha svelato il suo giudizio: "Gli ho dato 6". La sufficienza nell'universo selvaggiano ha un significato ben preciso. E questo Alessandro Cattelan lo sa benissimo: "Il mondo sa cosa vuol dire quando Selvaggia dà un 6". A confermare la teoria è intervenuta Federica Nargi, ospite con Alessandro Matri, che ha ricordato i recentissimi trascorsi a Ballando con le stelle: "A me ha dato zero". A quel punto, Cattelan ha ribadito: "Ma è meglio lo zero, perché nel mondo di Selvaggia il 6 lo dà…". E qui Lucarelli ha tolto ogni dubbio: "Lo do a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te? Sei". Non ancora soddisfatto, il conduttore ha provato un’ultima volta: "Ma ti è piaciuto Fedez?" La replica di Selvaggia? Un'altra deviazione magistrale: "Quindi, dove vai in vacanza quest'estate?". Un siparietto divertente che ha confermato, ancora una volta, la sottile arte della Lucarelli nel dire solo quello che vuole dire davvero.