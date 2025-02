video suggerito

Elodie: “Emotivamente scossa alla finale, ma nessuno mi ha strappato il vestito”, cosa è successo dopo l’esibizione Ospite di Domenica In speciale Sanremo, Elodie ha discusso con il giornalista Davide Maggio, che le ha chiesto cosa fosse successo nel dietro le quinte dopo la sua esibizione. Si vociferava che la cantante si fosse arrabbiata per un vestito strappato e non si fosse fermata per le interviste. “Nessuno mi ha strappato niente, sono ca**ate, ero emotivamente scossa”, ha detto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Elodie è stata ospite di Domenica In Speciale Sanremo, in onda domenica 16 febbraio all'indomani della finale del Festival di Sanremo 2025. Alla sua quarta partecipazione alla kermesse con Dimenticarsi alle 7, la cantante ha risposto alle domande dei giornalisti nello studio di Mara Venir.

Cosa è successo nel backstage dopo l'esibizione di Elodie

Elodie ha fatto chiarezza sulle voci secondi cui si sarebbe arrabbiata nel backstage dopo la sua esibizione in finale perché qualcuno le avrebbe strappato il vestito con il tacco. "Chi te l'ha strappato?", le ha chiesto il giornalista Davide Maggio. La cantante ha perso la pazienza: "Nessuno, sono ca**ate che scrivete voi. Ti pare che qualcuno me l'ha strappato e mi inca**o per questa cosa? Nessuno me l'ha strappato, nessuno mi ha toccato e non mi arrabbierei se succedesse". Poi ha chiarito il motivo per cui non si è fermata nello spazio di RaiRadio2 con Ema Stokholma per la consueta intervista: "Dovevo andare da mio papà, fate le cose più interessanti di quello che dovevo. Ero emotivamente scossa, quando l'emotività parte è difficile da gestire. Dopo che ho cantato, ho pianto. Sono emotiva, non l'ho sostenuto e tornando in camerino ho pianto. Andrea (Iannone, il fidanzato ndr) mi consola".

Elodie commenta l'assenza di donne in top five

Rispondendo alle domande del giornalisti, Elodie ha commentato il fatto che nelle prime cinque posizioni in classifica non ci fosse nemmeno una donna: "Sembra sempre che le donne devono fare le capriole, poi non è mai abbastanza. Noi siamo sempre in minoranza e fa arrabbiare perché non siamo inferiori artisticamente”. Secondo la cantante, Giorgia avrebbe meritato di esserci e non si spiega come non sia successo: "Giorgia è arrivata sesta, trovo irrispettoso quel posto per la sua carriera. Tutta la settimana a dire che doveva vincere e poi dove stava il sostegno delle radio e della sala stampa? Vi siete dimenticare di votare?". La serata delle cover è stata vinta proprio da Giorgia insieme ad Annalisa, sulle note di Sky Fall. E a chi le chiede di una presunta rivalità con Annalisa, Elodie ha specificato: "Come potremmo farci la guerra? Che io le tolga qualcosa o che lei lo tolga a me? Siamo due donne forti, diverse, non significa che una elimina l'altra".

