video suggerito

Selvaggia Lucarelli sarà ospite a Verissimo, archiviate le voci sulla sua rottura con Mediaset Dopo aver condotto il Dopofestival con Cattelan, Selvaggia Lucarelli torna in tv a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin. L’ospitata nel noto talk-show Mediaset archivia le voci sulla sua presunta rottura con l’azienda, tornate in auge dopo alcune recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la conduzione del Dopofestival al fianco di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli torna in tv a Verissimo, nella rete competitor rispetto a quella che l'ha accolta negli ultimi anni, da Ballando con le Stelle fino all'ultima esperienza al Festival di Sanremo. L'opinionista sarà intervistata da Silvia Toffanin: la puntata è stata registrata proprio in queste ore e andrà in onda domenica alle 16. Archiviate, dunque, le voci sulla sua presunta rottura con Mediaset, tornate in auge dopo alcune recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto spesso screzi in passato.

Selvaggia Lucarelli ospite a Verissimo

Come anticipato sui canali social ufficiali del programma, Selvaggia Lucarelli è nella rosa degli ospiti che saranno a Verissimo nel prossimo weekend. Per la prima volta nella sua carriera, l'opinionista si troverà al cospetto di Silvia Toffanin per affrontare temi disparati: dal suo ruolo da giudice a Ballando con le Stelle fino al più recente Festival di Sanremo, passando per le inchieste sui Ferragnez.

La presunta rottura con Mediaset

Prendendo parte al noto tv-talk condotto da Silvia Toffanin, Selvaggia smentisce indirettamente e in modo definitivo le voci sulla sua rottura con Mediaset. Ad insinuare il dubbio era stata qualche mese fa Sonia Bruganelli, che nel corso di un'intervista con Alberto Matano a La vita in diretta aveva dichiarato che l'opinionista fosse in causa con l'azienda, e per questo motivo lei non avesse potuto mettere su Mediaset Infinity una puntata del suo programna I libri di Sonia, in cui l'aveva intervistata per farla parlare del suo libro.

Lucareli, però, aveva prontamente smentito con una story su Instagram: “Non ho alcuna causa con Mediaset, sono stata anche ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi fa, Sonia Bruganelli ha riferito una cosa falsa a La Vita In Diretta. Io boh", le parole.

Mediaset vs Lucarelli: le voci sull'ospitata bloccata nel programma di Celentano

Ma i rumors sulla presunta rottura tra lei e la rete privata televisiva risalgono a molti anni fa, quando Dagospia parlò di come Mediaset avesse bloccato l’ospitata di Lucarelli da Adriano Celentano. “Il Molleggiato aveva chiesto di avere la firma del “Fatto” nello spazio riservato alle chiacchere con i giornalisti di punta, ma dalla dirigenza del biscione è arrivato l’alt – il motivo sarebbero alcuni vecchi articoli, ma anche le sue recenti prese di posizione a Non è l’arena”, scrisse al tempo Giuseppe Candela. Comunque siano andate le cose, però, il suo approdo su Canale 5 mette un punto definitivo ai rumors sugli screzi tra lei e la dirigenza del biscione.