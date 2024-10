Selvaggia Lucarelli tuona contro Sonia Bruganelli: “Provò a prendersi il mio posto a Ballando con i suoi agganci”

video suggerito

Selvaggia Lucarelli tuona contro Sonia Bruganelli nella sua newsletter: "Sapevo che provò a prendere il mio posto a Ballando con le stelle con i suoi agganci, questa è la verità”. La spiegazione arriva dopo settimane di attrici e asce sotterrate negli studi di Milly Carlucci. I fatti risalirebbero al periodo successivo l’edizione 2022, quella in cui ci furono molti attriti tra la Lucarelli, la produzione del programma di Rai1 e i giurati a causa del trattamento del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, tra i concorrenti di quella edizione.

Perché Selvaggia Lucarelli stava per lasciare Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli sottolinea che in quell’edizione di Ballando si lamentò molto per il trattamento riservato al fidanzato Biagiarelli, a fronte di questioni ben più gravi come il caso Montesano, lo scontro con Iva Zanicchi e la vittoria controversa di Luisella Costamagna: “Il pubblico mi sostenne molto, ma insomma, con cast e produzione non ci lasciammo benissimo”, scrive. Da qui la voce fondata sul possibile addio alla pista di Ballando.

Bruganelli aspirante opinionista di Ballando? "Era vero"

Nel 2023 si rincorrono insistenti i rumors sul probabile mancato rinnovo del contratto Lucarelli al bancone della rete ammiraglia. Si inizia a parla di Barbara d’Urso al suo posto, poi spunta, come un coniglio da cilindro, l'ipotesi Sonia Bruganelli opinionista di Ballando dopo il Grande Fratello: "Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Non lo dico né a Milly Carlucci né a nessuno. In fondo, era probabile che non fossi più a Ballando, lei ha cercato di afferrare una opportunità lavorativa per la quale si riteneva all'altezza. Non eravamo amiche, eravamo in buoni rapporti, questo sì. Ma non doveva certo darmi spiegazioni. Conosco bene il mondo della tv, figuriamoci se mi stupisce che qualcuno provi a sfilarmi la sedia da sotto il c*lo, tanto più che la sedia forse non era neppure più sotto al mio c*lo”, spiega la giurata ancora in carica.

"O giurata o niente", poi la decisione di accettare come concorrente

Stando alle parole riportate nella newsletter, a Bruganelli sarebbe stato proposto il ruolo di concorrente e lei avrebbe risposto: "O giurata o niente". Nel 2024, finita la relazione con Paolo Bonolis e concluso il suo rapporto lavorativo con Mediaset da almeno una stagione, si decide ad accettare di entrare nel cast di Ballando con le stelle: “Sonia prima dell'inizio mi manda anche un messaggio carino facendo finta che non esista il pregresso di cui vi ho raccontato e io le auguro in bocca al lupo. Voglio dire, è legittimo cercare di prendersi il mio posto se sai che forse me ne vado e tra l'altro credo che la fila per accaparrarsi quella sedia arrivi ai confini con la Svizzera”.

Infine, la stoccata sulla modalità di accesso al programma: “Certo, io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi, il suo è quello in cui il potere fatto di agganci, agenti e (ex)marito influente ha un ruolo centrale. Io sono forte solo del mio lavoro”.