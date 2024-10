video suggerito

Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli è gelo: "Non so più che dire quando ti ho davanti" Palpabile tensione A Ballando con le Stelle dopo l'esibizione della concorrente, preceduta da una clip in cui Bruganelli ha raccontato la storia di sua figlia Silvia. Lucarelli: "Credevo qui si parlasse di ballo, non di vita privata". In settimana Lucarelli aveva accusato Bruganelli di aver provato a rubarle il posto in giuria.

A cura di Andrea Parrella

A Ballando con le Stelle la linea dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli diventa un elemento sempre più strutturale, soprattutto dopo le parole con cui Lucarelli, in settimana, ha raccontato di come Bruganelli avrebbe tentato di sostituirla in giuria a Ballando con le Stelle in passato. La prova di ballo di sabato 26 ottobre è stata una nuova occasione di confronto, che si è però aperta con uno spazio in cui Bruganelli ha raccontato la sua esperienza di madre con la figlia Silvia, nata con problemi di cardiopatia che hanno lasciato il segno sul suo corpo dopo un'operazione subita appena nata.

I commenti di Canino e Matano

Un racconto di grande impatto, che ha contribuito a creare un clima di grande empatia attorno alla sua esibizione, confermato dai giudici. "Io la vedo qui e la vedo diversa dalla scorsa settimana, come ti fossi spogliata. Hai raggiunto l'obiettivo, ti ho trovata più fragile, più disposta a buttarsi nella pista, pronta per stare in scena", ha detto Fabio Canino. Gli ha fatto eco Alberto Matano: "Più sincera forse. In effetti è la sensazione che è arrivata, devo dire che non conoscevo a fondo la storia che hai raccontato. Sono rimasto colpito per quello che ti è successo e per i tuoi figli che ti hanno invitata a vivere. Noto molto impegno".

Selvaggia Lucarelli critica con Bruganelli

Bruganelli, proprio in merito alla vicenda della figlia ci ha tenuto a precisare: "Non è che sono più sincera per quella clip, questa è una situazione che mi porto indietro da vent'anni. Ho provato a essere sincera dall'inizio, tant'è che non usciva niente. Sto imparando l'alfabeto di questo programma, poste le mie capacità".

Selvaggia Lucarelli, evidentemente poco predisposta a farsi intenerire, ha detto la sua: "Non vorrei commentare la clip perché credevo qui si parlasse di ballo, non di vita privata. Non so più che dire quando ti ho davanti". "E allora non dire, così ci facciamo un favore a vicenda", ha ribattuto Bruganelli. Quindi Lucarelli ha chiosato con freddezza: "Hanno detto cose così carine che non voglio rovinare la festa, per cui va bene così".