Sonia Bruganelli: "Come opinionista ero arrogante, Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo avermi vista a Ballando" Dopo gli screzi con Selvaggia Lucarelli e la rispostaccia a Guillermo Mariotto, Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più discusse di Ballando con le Stelle 2024. Ora, però, ripercorre la sua carriera e fa mea culpa: "Cambierei i toni, ho fatto più male a me stessa che agli altri". E su Paolo Bonolis: "Mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare?".

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più discusse di Ballando con le stelle 2024. Dopo la brutta risposta a Guillermo Mariotto, che lei stessa ha definito "di cattivo gusto", e gli scontri accesi con Selvaggia Lucarelli, il suo comportamento l'ha resa soggetta a non poche critiche, sia dai giudici che dal pubblico da casa. In un'intervista al Corriere della Sera, l'opinionista fa mea culpa: "Sono stata arrogante, tornassi indietro cambierei i toni, le cose si possono dire anche in modo gentile". E sul rapporto con Paolo Bonolis, suo ex marito: "Gli sono riconoscente. Dopo avermi vista a Ballando mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare?".

Il mea culpa di Sonia Bruganelli

Prima di partecipare al programma di Milly Carlucci, Bruganelli ha avuto esperienze televisive un po' diverse, nelle quali ha quasi sempre vestito i panni di opinionista. In quelle occasioni ha sempre mantenuto un atteggiamento duro e diretto, forse a volte troppo, come ammesso da lei: "Uno poi va in analisi e sì, posso dire di essere stata arrogante. Ma il male non l’ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa. Con quell’atteggiamento non facevo altro che tentare di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato diverso, forte di me". Tornasse indietro, cambierebbe i toni: "Le cose si possono dire anche in modo gentile e in passato non sono stata garbata". Un comportamento che ha mantenuto anche in qualche occasione a Ballando: "Devo migliorare il mio modo di esprimere la gioia e anche il dolore. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo".

Il rapporto con l'ex marito Paolo Bonolis

Dopo 25 anni insieme e 3 figli, nel 2023 lei e Paolo Bonolis si sono lasciati. Il peso della fama dell'ex marito è sempre stato complicato da gestire per lei ma, nonostante questo, sa di dovergli molto: "La vita che ho costruito con lui ha determinato la persona che sono oggi e non c’è nulla di male. Anzi, sono riconoscente". Bonolis, in effetti, ha continuato ad appoggiarla in ogni esperienza lavorativa, non rinunciando a qualche critica: "Dopo avermi vista a Ballando, nella seconda puntata, mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria".

L'esperienza complicata a Ballando con le stelle

La sua partecipazione a Ballando con le stelle è stata accompagnata da non poche difficoltà. Dalla consapevolezza di essere la più grande tra le concorrenti agli screzi con i giudici, Selvaggia Lucarelli su tutti. Pur avendo ricevuto molte critiche, la conduttrice non sempre riesce a capirne la motivazione: "Vorrei anche capire cosa, in questo percorso, dà fastidio. È una esperienza diversa da quello che ho sempre fatto. Mi ci butto con il mio corpo normale, meno abituato alla fatica fisica e lontano dai canoni estetici televisivi. Ma se alla fine mi si giudica non per il risultato di quello che faccio in sala prove ma per tutto quello che ho postato in questi anni, allora si annulla il mio sforzo e diventa un altro format".

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

A complicare le cose c'è anche il fatto che il suo nuovo compagno, Angelo Madonia, sia uno dei maestri della trasmissione: "Una persona vicina che sta lì dentro non può che essere un supporto. Mi spiace che questo suo avvicinarsi a me gli abbia portato tanti attacchi, quando credo che lui non c’entri niente. Là dentro volutamente sto facendo il mio percorso e lui il suo: è la cosa più sana".