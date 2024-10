video suggerito

Paolo Bonolis sostiene Sonia Bruganelli: “Uniti per i nostri figli, tutto il resto è noia” Paolo Bonolis interviene a sostegno di Sonia Bruganelli. Il conduttore, dopo una serie di attacchi ricevuti dalla ex moglie, pubblica uno scatto della loro famiglia, sottolineando quanto l’amore per i figli sia sempre alla base del loro legame. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono settimane ormai, da quando è entrata a far parte del cast di Ballando con le stelle, che Sonia Bruganelli riceve frecciatine da più fronti. In merito alla querelle degli ultimi giorni, che l'ha vista scontrarsi anche con un ex autore di Avanti Un Altro, lo storico programma di Paolo Bonolis. Il conduttore è quindi intervenuto su Instagram, pubblicando un chiaro messaggio nei confronti della ex moglie.

Il messaggio di Paolo Bonolis rivolto a Sonia Bruganelli

Il conduttore, quindi, pubblicando una foto che lo vede attorniato dai suoi figli e della ex moglie, scrive a corredo di questo ricordo familiare una frase che va a sottolineare come la scelta di prendere strade separate, nonostante anni anni insieme, non vada ad inficiare il legame li terrà uniti per sempre: l'amore per Davide, Silvia e . Bonolis, quindi, scrive:

La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco.

Gli attacchi e lo sfogo di Sonia Bruganelli

La produttrice aveva subìto un attacco da Marco Salvati, un ex autore di Avanti Un Altro, che ha dichiarato di essere stato allontanato dal programma di Bonolis perché aveva osato criticarla. L'accusa è arrivata dopo che Salvati aveva risposto ad un tweet, dicendo: "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita". L'ex opinionista aveva quindi avuto da ridire e stesso a Ballando con le stelle si era lasciata andare ad uno sfogo, nemmeno troppo velato: "Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino", riferendosi al fatto che essendo la moglie di Bonolis, chiunque ci avrebbe pensato due volte prima di andarle contro.