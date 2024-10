video suggerito

Marco Salvati accusa Sonia Bruganelli: "Ti ho criticato e hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da un programma"

Daniela Seclì

Marco Salvati ha replicato in tempo reale allo sfogo di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. La concorrente del programma condotto da Milly Carlucci ha dichiarato che da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis, il comportamento di molte persone nei suoi confronti sarebbe completamente cambiato. L'autore, che ha affiancato il noto conduttore in tanti progetti televisivi, ha detto di avere criticato apertamente l'imprenditrice anche quando era la moglie di Bonolis, ma per questo lei lo avrebbe fatto allontanare da un progetto. Il programma in questione dovrebbe essere Avanti un altro.

L'accusa di Marco Salvati a Sonia Bruganelli

Marco Salvati, dopo avere ascoltato le parole pronunciate da Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, è intervenuto su X accusandola di avere causato il suo allontanamento da un programma condotto da Paolo Bonolis. Le sue dichiarazioni, affidate a un post, sono state:

Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l'ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza.

Marco Salvati è tra gli autori di numerosi programmi condotti da Paolo Bonolis, tra cui Chi ha incastrato Peter Pan?, Ciao Darwin, Il senso della vita e Avanti un altro. Secondo quanto sostenuto da Dagospia circa un anno fa, sarebbe proprio Avanti un altro il programma da cui Marco Salvati si sarebbe visto tagliato fuori all'improvviso.

Lo sfogo di Sonia Bruganelli in lacrime a Ballando con le stelle

Nel corso della puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 12 ottobre, Sonia Bruganelli ha spiegato che l'atteggiamento di molte persone nei suoi confronti è cambiato drasticamente da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis. A suo dire, prima si facevano andare bene tutto di lei pur di tenersi vicino il conduttore, ora invece non le fanno passare più niente:

Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona a me in una maniera diversa, perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente.