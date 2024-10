video suggerito

Sonia Bruganelli in lacrime: “Accettavano tutto di me per tenersi amico Bonolis, ora non mi fanno passare niente” A Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a una confidenza molto personale. La concorrente ha spiegato che in tanti la trattavano con un certo riguardo perché aveva accanto Paolo Bonolis, una persona che volevano ingraziarsi. Da quando il matrimonio è finito, è tutto cambiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

652 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli in lacrime a Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 12 ottobre, la concorrente si è lasciata andare a una confidenza molto personale. Dopo avere parlato dell'infortunio che le ha causato una costola rotta, ha confidato che da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis, il comportamento delle persone attorno a lei è molto cambiato. Mentre lo diceva, aveva gli occhi pieni di lacrime.

Cosa ha detto Sonia Bruganelli sul matrimonio finito con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha spiegato che nella scorsa puntata di Ballando con le stelle è stata particolarmente aggressiva con la giuria non solo perché stava male fisicamente a causa dell'infortunio, ma anche perché non si sentiva all'altezza di concorrenti più bravi di lei: "Non ho attaccato solo perché mi sono sentita in difficoltà fisicamente. In realtà mi rendo conto che per me è difficile tollerare che i miei massimi sforzi non producano un risultato degno di quello che vorrei. Divento brutta perché mi vedo brutta e non all'altezza di altre. È un limite che sta venendo fuori e che pensavo di saper gestire e invece non l'ho gestita". Quindi ha aggiunto un passaggio decisamente significativo, che riguarda il matrimonio finito con Paolo Bonolis. Una riflessione che l'ha portata a commuoversi:

Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona a me in una maniera diversa, perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente.

L'infortunio a Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli si è rotta una costola

Sonia Bruganelli ha parlato anche del suo infortunio avvenuto nel corso dell'esibizione della puntata di Ballando con le stelle trasmessa il 5 ottobre: "Dopo una presa, ho sentito un dolore forte, ho continuato la coreografia e dopo l'ultima presa mi sono sentita svenire. Però non c'era la pubblicità e non c'era niente. Ho continuato sperando di non svenire, la mia paura era svenire in diretta". E ha svelato la verità sul motivo che l'ha spinta a sdraiarsi a terra mentre la giuria parlava: "Mi sono messa a terra perché stavo male, cercavo un po' di respiro. La notte non ho dormito e domenica ho capito che qualcosa non andava e sono andata a fare la lastra ed effettivamente c'era la frattura".