Paola Ferrari non crede a Sonia Bruganelli: “Astuta sceneggiata per far vedere che ha un’anima, non è limpida” Paola Ferrari ha criticato aspramente Sonia Bruganelli nel corso de La vita in diretta. La giornalista ritiene che gli ultimi sfoghi della concorrente di Ballando con le stelle siano una “sceneggiata” per vincere il programma. Di parere contrario Barbara Alberti: “Chi la attacca adesso è un vigliacco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola Ferrari non crede alle parole che Sonia Bruganelli ha pronunciato nel corso di una diretta su Instagram. Ospite de La vita in diretta, la giornalista e conduttrice ha detto di ritenere quella della concorrente di Ballando con le stelle una "sceneggiata" per riuscire a vincere il programma. Di parere contrario Barbara Alberti che ha sostenuto che coloro che in questi giorni si stanno scagliando contro l'ex moglie di Paolo Bonolis siano dei "vigliacchi".

Paola Ferrari critica Sonia Bruganelli

Nel corso della diretta tenuta su Instagram, Sonia Bruganelli ha affrontato diversi argomenti: ha ammesso di avere ostentato troppo il suo essere benestante, ha assicurato che lei e Paolo Bonolis sono ancora molto uniti (cosa confermata anche dal conduttore con un post sui social) e si è scusata con Guillermo Mariotto per avergli ironicamente proposto un'uscita con Angelo Madonia in cambio di due punti in più. Le parole di Sonia Bruganelli non hanno colpito Paola Ferrari, che l'ha criticata aspramente:

Questa sceneggiata che abbiamo visto, piena di lacrime e sentimento, fatta in un momento in cui deve far vedere che ha un'anima. Nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Ballando avevo detto che non è limpida, non come persona ma per quello che sta facendo lì. E adesso fa questa bella sceneggiata. E poi dice: "Da quando non sono più sposata, mi arrivano le critiche". Bambina adorata, bellissima donna, se dopo che ti sei separata dal marito – e l'ha voluto lei, così ha fatto capire spesso lui – vai a fare il giudice di uno dei reality più famosi, vai nello show della Rai più conosciuto e amato in Italia e vuoi che la gente non ti possa giudicare e ti arrabbi perché ti giudicano. Torno a dire che è molto brava, sa cosa deve fare per vincere il programma. State attenti voi concorrenti. È astuta.

Barbara Alberti reputa "vigliacchi" coloro che stanno criticando Bruganelli

Francesco Paolantoni, anche lui presente a La vita in diretta, si è schierato dalla parte di Sonia Bruganelli: "Io sono pro Bruganelli. È vero che le donne subiscono attacchi particolari soprattutto quando non sono sostenute dagli uomini". Paola Ferrari, tuttavia, ha replicato: "Possiamo difenderci anche senza essere sostenute dagli uomini posso garantirtelo". Così, è intervenuta Barbara Alberti, che ha rimarcato il clima ostile che ultimamente circonda la concorrente di Ballando con le stelle:

Ha avuto un crollo di rango perché Bonolis è un uomo molto importante. È una vigliaccheria sociale tipica. Io non conosco i fatti però è credibile ciò che racconta lei. Una volta che non sei più la moglie di un uomo così importante immediatamente la vigliaccheria umana ti colpisce.