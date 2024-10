Alberto Matano replica alla frecciatina di Sonia Bruganelli: “Mi ha un po’ stupito”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A poche ore dal primo appuntamento con Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli aveva pubblicato sui social una frecciatina contro i giudici: "Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a Ballando con le stelle e capisce che la giuria vuole l'opinionista del Grande Fratello". La replica di Alberto Matano, opinionista nel programma, non si è fatta attendere. Il conduttore ha risposto nel corso dell'ultima puntata de La Vita in Diretta.

Alberto Matano replica a Sonia Bruganelli: "L'ho trovata più mansueta rispetto al solito"

La puntata di mercoledì 1 ottobre de La Vita in Diretta ha dedicato ampio spazio a Ballando con le stelle. Alberto Matano ha commentato insieme agli ospiti della trasmissione la vicenda di Sonia Bruganelli, che sostiene di essere "vittima di pregiudizi" all'interno del game show di Milly Carlucci. Il conduttore ha messo in chiaro il suo pensiero sulla vicenda:

Dico subito che a me sta molto simpatica Sonia, ci siamo visti anche per questioni lavorative, quindi ho grande stima di lei. Quello che volevo dire è che l'ho trovata molto mansueta rispetto al solito e questo mi ha un po' stupito.

Paola Ferrari ha concordato con Matano, aggiungendo che in futuro Sonia Bruganelli potrebbe abbandonare il suo atteggiamento cauto: "Adesso vuole fare quella che non cade nelle polemiche, ma le farà".

La giuria sulla performance di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Alberto Matano, al termine dell'esibizione di Sonia Bruganelli con Carlo Aloia, suggeriva più aggressività: "Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, stasera sei un agnellino, ci aspettiamo più mordente. Forse l'amore fa bene a tutto questo? Vogliamo che tu apra il varco all'armatura, scopriremmo cose molto belle di te". Sonia Bruganelli aveva risposto: "Decidetevi devo mettermi l'armatura e rispondere oppure devo lasciarmi andare? Se devo aprire il varco all'armatura, non sarei comunque come mi volete". Poco dopo sui social aveva condiviso un post in cui si interrogava se nel game show dovesse comportarsi come ballerina o come opinionista del Grande Fratello.l