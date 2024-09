video suggerito

La frecciata di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis: “Sono sempre stata il +1 di qualcun altro” Tra le concorrenti più attese di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, la ex opinionista di Gf e Isola dei Famosi non ha risparmiato una frecciata al suo ex compagno: “Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli è tra le concorrenti più attese di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. La ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi è in coppia con il ballerino Carlo Aloia e in fase di presentazione ha reso chiari i motivi per cui ha partecipato: "Sono una persona che non cerca il consenso, che provoca e tendo a non essere politicamente corretta. Sono scorretta per reazione. Ho sempre messo una corazza tra me e il mondo". C'è stata anche una frecciata per Paolo Bonolis: "Sono stata fortunata a incrociare uno come lui, perché ho iniziato a lavorare dietro le quinte". E poi: "Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente io sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso. Sono dovuta diventare quasi un maschio".

Il giudizio su Sonia Bruganelli

Guillermo Mariotto ha cercato di sottolineare la grande intesa: "Ho trovato che c'è grande sensualità. Eravate molto intensi". Anche Carolyn Smith apprezza: "Tutto molto sinuoso, c'è quella sensibilità che può essere anche più intensa. Hai dei piedi pazzeschi. Quello che deve essere lavorato è il movimento delle braccia". Ivan Zazzaroni ha trovato l'esibizione "basica". Selvaggia Lucarelli prova a stuzzicare: "Sei la prima che non fiata davanti ai giudizi, siccome ti conosco mediaticamente, mi domando: è la tua strategia di non rispondere? Non vuoi risultare antipatica? C'è la Bruganelli in versione Ghandi". "No, avete tutti ragione", ribatte la Bruganelli. Ma Selvaggia chiosa: "Tu sei una paracula che, in confronto, Alan Friedman è una mammoletta".

"Ti vogliamo più aggressiva"

Anche Alberto Matano suggerisce più aggressività: "Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, ci aspettiamo più mordente. Forse l'amore fa bene a tutto questo? Vogliamo che tu apra il varco all'armatura". E Sonia Bruganelli risponde: "Se devo aprire il varco all'armatura, non sarei comunque come mi volete".