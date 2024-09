video suggerito

Ballando con le stelle 2024, nessun eliminato: la classifica della prima puntata Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i vincitori della prima puntata di Ballando con le stelle grazie al voto dei social. Ultimo posto per Furkan Palali e Erica Martinelli.

Sabato 28 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nelle vesti di giudici, ha visto trionfare in prima battuta Nina Zilli con Pasquale La Rocca. Il tesoretto di Alberto Matano a Federica Pellegrini e Angelo Madonia e quello di Rossella Erra a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli ha cambiato le posizioni con Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli al primo posto. La classifica ha visto poi la votazione social che ha sovvertito ulteriormente la classifica: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i vincitori di puntata. Ad arrivare invece all'ultimo posto Furkan Palali ed Erica Martinelli

Nessun concorrente eliminato nella puntata del 28 settembre

Dopo le votazioni social, Milly Carlucci ha confermato tutte le coppie in gara e non ha mandato nessuno al ballottaggio per la prossima puntata. Contrariamente all'anno scorso, Milly Carlucci ha lasciato fino alla fine le tre coppie più alte in classifica decretando la vittoria di puntata a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

La classifica della prima puntata

Questa è la classifica parziale della prima puntata di Ballando con le stelle senza il voto dei social:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Federica Pellegrini e Angelo Madonia Nina Zilli e Pasquale La Rocca Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Tommaso Marini e Sophia Berto Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti Federica Nargi e Luca Favilla Alan Friedman e Giada Lini Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen Sonia Bruganelli e Carlo Aloia Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli Furkan Palali e Erica Martinelli

Con il voto dei social, abbiamo appreso invece che Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto la prima puntata di Ballando con le stelle.